„Mit Gefühl für sich und die Patienten“

Bis zuletzt haben sie sich auf die mündlichen Prüfungen vorbereitet, Fallbeispiele bearbeitet und noch am Tag der Examensfeier gezeigt, was sie in den zurückliegenden drei Jahren gelernt haben: Die zehn Absolventinnen und Absolventen des Kurses G9/23 an der Vogelsberger Akademie für Gesundheitsberufe (VAG) haben es geschafft, sie dürfen sich offiziell „examinierte Pflegefachkräfte“ nennen. Zur Examensfeier überbringen daher nicht nur der Kreisbeigeordnete des Vogelsbergkreises, Hans-Jürgen Schäfer, sondern auch der VAG- und Krankenhaus-Geschäftsführer Volker Röhrig die besten Wünsche an die Nachwuchsfachkräfte.



Zu Beginn der Examensfeier ist es VAG-Schulleiterin Karen Heipel, die frischgebackenen Fachkräfte, ihre Familien, Freunde und Praxisanleiter aus dem Alsfelder und dem Lauterbacher Krankenhaus zu begrüßen. „Der Abschluss Ihrer Ausbildung ist ein ganz besonderer Moment. In den vergangenen drei Jahren haben Sie nicht nur gelernt, wie man pflegt. Sie haben sich in Ihrer Ausbildung darauf vorbereitet, Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen und somit mit Ihrer Berufswahl eine ganz wertvolle Entscheidung getroffen“, sagt Heipel und ergänzt: „Sie geben den Menschen, die Ihnen anvertraut sind, durch Nähe, Kompetenz und Menschlichkeit etwas ganz Besonderes. Sie hören zu, helfen und stärken Menschen in ganz herausfordernden Situationen. Das verlangt ein großes Maß an Fachwissen und Charakter.“ All das haben die frisch Examinierten in ihrer Ausbildung gezeigt und bewiesen, merkt die Schulleiterin an.



Der Kreisbeigeordnete Hans-Jürgen Schäfer stellt in seinem Grußwort das umfassende Programm heraus, das die Auszubildenden in den zurückliegenden Jahren absolviert haben. Unter anderem 400 Stunden in stationären Senioreneinrichtungen, 400 Stunden in der ambulanten Pflege, 120 Stunden in einer Kinderklinik oder einem Kindergarten sowie mindestens 120 Stunden in einer psychiatrischen Einrichtung zu absolvieren, ist neben der theoretischen Ausbildung eine echte Herausforderung. „Sie haben die Vielfalt der professionellen Pflege kennengelernt und dabei Belastbarkeit, ein großes Herz und Einfühlungsvermögen bewiesen“, sagt Schäfer. Allesamt können sich die Fachkräfte nun auf eine gesicherte berufliche Zukunft freuen. „Sie haben die besten Chancen und werden vielerorts dringend gebraucht. Sie alle tragen ab sofort dazu bei, Menschen in der Region würdevoll, sicher und kompetent zu versorgen“, stellt der Kreisbeigeordnete fest, und dankt abschließend allen, die die Auszubildenden auf ihrem Weg begleitet und unterstützt haben. „Sie können stolz sein auf das Erreichte und Ihren wertvollen, erfüllenden sowie unverzichtbaren Dienst.“



Abschließend richtet Geschäftsführer Röhrig seine Worte an die Examinierten und stellt fest: „Sie alle haben Großes geschafft, extreme Herausforderungen gemeistert und sich als Menschen weiterentwickelt“, sagt er. „Sie können stolz auf den langen und erfolgreichen Weg sein. Sie alle haben gelernt, Widerstände zu überwinden und daran zu wachsen“, merkt er an, und gibt den Fachkräften einen Rat mit auf den Weg: „Bewahren Sie sich das Gefühl für sich selbst und Ihre Patienten.“



Abschließend ist es an Kursleiter und stellvertretendem Schulleiter, Henrik Seel, sich von seinem Kurs zu verabschieden. nach einer zuweilen anspruchsvollen und inspirierenden Reise von seinem Kurs zu verabschieden. „Wir haben gemeinsam Höhen und Tiefen erlebt und waren auf einer manchmal anspruchsvollen und doch inspirierenden Reise. Nun haben Sie das letzte Etappenziel erreicht und die Prüfungen gemeinsam bewältigt“, sagt Seel und dankt abschließend den frischgebackenen Examinierten für die gemeinsame Zeit, aber auch Praxisanleitungen, Familien, Freunden und der VAG-Verwaltung für die Unterstützung.

(lifePR) (