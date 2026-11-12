Lernflur fertig ausgestattet: Schuldezernent Krug zu Besuch im Lerncampus der Schule an der Wascherde in Lauterbach

Manchmal sind es die vermeintlichen Kleinigkeiten, die ganz neue Perspektiven eröffnen. Und manchmal sind es eben einige Tische, Bänke und Sitzgelegenheiten in einem weitläufigen Flur, die ganz viele neue pädagogische Möglichkeiten schaffen: An der Schule an der Wascherde in Lauterbach, seit dem Schuljahr 2024/25 im Startchancen-Programm von Bund und Land, hat sich einiges verändert. „Und die Zeichen stehen gut, dass diese positive Entwicklung weitergeht“, unterstreicht Erster Kreisbeigeordneter und Schuldezernent Patrick Krug nun bei einem Vor-Ort-Termin im neu ausgestatteten Lernflur. Er besichtigt ihn gemeinsam mit Matthias Röse, Leiter des Amts für schulische Bildung und Betreuung, dessen Stellvertreter Florian Eurich sowie Stefan Schmidt, Leiter des Amts für Hochbau, Energie und Gebäudewirtschaft. Empfangen werden die Vertreter von Schulleiter Andreas Wellstein, seiner Stellvertreterin Andrea Noeske sowie von Niko Seim, Lehrer und Assistenz der Schulleitung.



Der Lernflur für die fünften und sechsten Klassen ist mit Tischen, Bänken und Sitzgelegenheiten nun fertig ausgestattet. „Für die Jahrgangsstufen eröffnet das neue Möglichkeiten. Das fügt sich stimmig ins neue Konzept der Schule an der Wascherde“, sagt Schuldezernent Krug. Denn das darin beschriebene Raumkonzept bezieht die Umgebung aktiv in den Lernprozess ein – neben Ruhezonen gibt es persönliche Arbeitsplätze sowie Orte für Teamarbeit und gemeinsames Lernen.



Mit der Aufnahme ins Startchancen-Programm hat an der Schule ein grundlegender Veränderungsprozess eingesetzt. Dabei liegen die Schwerpunkte auf selbstorganisiertem Lernen mit individuell festgelegten Zielen, einer engen Lernbegleitung und Sozialarbeiter, eine fördernde Lernumgebung und etwa Digitalisierung. „Mit der Ausstattung ist dieser Abschnitt für die Fünft- und Sechstklässler nun komplettiert“, unterstreicht der Schuldezernent.



Darüber freut sich auch das Schulleitungsteam um Schulleiter Wellstein. Denn die Schülerzahlen steigen von Jahr zu Jahr, und mit dem Startchancen-Programm halten viele Veränderungen Einzug, berichtet er gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Noeske. Dabei lobt er die gute Zusammenarbeit mit dem Schulträger, denn besonders bei der Umsetzung des Startchancen-Programms, für das rund eine Million Euro aus Bundes- und Kreismitteln zur Verfügung stehen, arbeite man vertrauensvoll und unkompliziert zusammen. „Wenn man so will, werden Gebäude und Inhalt auf neue Beine gestellt. Da ist gute Zusammenarbeit besonders wichtig“, sagt Schulleiter Wellstein.



Startchancen-Programm:



Das Startchancen-Programm ist ein langfristiges Bund-Länder-Programm, das seit dem Schuljahr 2024/25 besteht und die Chancengerechtigkeit im Bildungsbereich fördern will. Rund 4.000 Schulen mit besonderen Herausforderungen erhalten über einen Zeitraum von zehn Jahren insgesamt 20 Milliarden Euro. Die Mittel dienen dazu, die Ausstattung, die Schul- und Unterrichtsentwicklung sowie multiprofessionelle Teams zu stärken und damit den Bildungserfolg für alle zu verbessern. Im Zuge dessen wurden an der Schule an der Wascherde bislang 375.000 Euro investiert, überwiegend in die Ausstattung und teilweise in die Modernisierung der Räumlichkeiten. Dazu zählen Lerninseln, Inputräume, Coworking-Spaces, sowie Feedback- und Aufenthaltsräume.



Zug um Zug werden – auch aufgrund steigender Schülerzahlen – weitere Bereiche der Schule an der Wascherde modernisiert und an das neue Schulkonzept angepasst.

(lifePR) (