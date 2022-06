Landratsamt in Lauterbach einschließlich Verkehrsbehörde am 15. Juni nachmittags geschlossen

Das Landratsamt in Lauterbach, einschließlich der Verkehrsbehörde (Kfz-Zulassungsstelle und Fahrerlaubnisbehörde), ist am Mittwoch, 15. Juni, wegen des Lauterbacher Prämienmarktes nur vormittags bis 12 Uhr geöffnet.



Der Dienstleistungsnachmittag der Verkehrsbehörde entfällt an diesem Tag. Für Bürgerinnen und Bürger, die den Nachmittagsservice nutzen wollen: Am Dienstag, 14. Juni, ist in Alsfeld die Verkehrsbehörde von 7 bis 17 Uhr durchgehend erreichbar.