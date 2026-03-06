Landrat Dr. Mischak Vorsitzender des Verwaltungsrates

Landrat Dr. Jens Mischak hat turnusgemäß den Vorsitz des Verwaltungsrates der Sparkasse Oberhessen übernommen. Dieses Gremium ist das Aufsichtsorgan der Sparkasse, beaufsichtigt die Geschäftsführung des Vorstandes und bestimmt insbesondere die Richtlinien der Geschäftspolitik. Der Verwaltungsrat genehmigt zudem den Jahresabschluss und entscheidet über die Verwendung von Überschüssen. Der Vorsitz des Verwaltungsrates wechselt zwischen den Landräten aus dem Wetteraukreis (jeweils für drei Jahre) und dem Vogelsbergkreis (jeweils zwei Jahre). Seit 1. Januar ist Dr. Jens Mischak wieder in verantwortlicher Funktion tätig und leitete am heutigen Vormittag eine Sitzung des Verwaltungsrates im Landratsamt in Lauterbach.
