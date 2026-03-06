Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1053438

Kreisausschuss des Vogelsbergkreises Goldhelg 20 36341 Vogelsbergkreis, Deutschland https://www.vogelsbergkreis.de
Ansprechpartner:in Frau Sabine Galle-Schäfer +49 6641 977333
Logo der Firma Kreisausschuss des Vogelsbergkreises

Landrat Dr. Mischak Vorsitzender des Verwaltungsrates

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Landrat Dr. Jens Mischak hat turnusgemäß den Vorsitz des Verwaltungsrates der Sparkasse Oberhessen übernommen. Dieses Gremium ist das Aufsichtsorgan der Sparkasse, beaufsichtigt die Geschäftsführung des Vorstandes und bestimmt insbesondere die Richtlinien der Geschäftspolitik. Der Verwaltungsrat genehmigt zudem den Jahresabschluss und entscheidet über die Verwendung von Überschüssen. Der Vorsitz des Verwaltungsrates wechselt zwischen den Landräten aus dem Wetteraukreis (jeweils für drei Jahre) und dem Vogelsbergkreis (jeweils zwei Jahre). Seit 1. Januar ist Dr. Jens Mischak wieder in verantwortlicher Funktion tätig und leitete am heutigen Vormittag eine Sitzung des Verwaltungsrates im Landratsamt in Lauterbach.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.