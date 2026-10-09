Landrat Dr. Mischak: 1 Million zusätzlich für den Sport im Vogelsbergkreis

Satte Erhöhung: Der Vogelsbergkreis will – wie im Koalitionsvertrag bereits angekündigt – die Mittel für die Sportförderung aufstocken. In den nächsten fünf Jahren soll es 1 Million Euro zusätzlich geben. Voraussetzung: „Die allgemeine Haushaltslage erlaubt diese zusätzliche Ausgabe und der Kreistag gibt uns die Mittel frei“, betont Landrat Dr. Jens Mischak in der konstituierenden Sitzung der Sportkommission im Landratsamt.



50.000 Euro liegen bislang jährlich im Sport-Fördertopf, ab dem nächsten Jahr gibt es noch einmal 200.000 Euro obendrauf – und zwar bis zum Jahr 2031. „Somit stellen wir insgesamt 1 Million Euro zusätzlich für den Sport im Vogelsbergkreis zur Verfügung“, sagt Landrat Mischak und weist auf eine weitere Neuerung hin: „Da viele Sportstätten auch im Eigentum der Kommunen liegen, haben wir die Förderung auf die Städte und Gemeinden ausgeweitet.“ Konkret bedeutet das: Der bislang ausschließlich für Vereine eingestellte Betrag wird von 50.000 auf 150.000 Euro erhöht, zusätzlich werden 100.000 Euro pro Jahr für Städte und Gemeinden bereitgestellt. Wird Geld aus diesem Topf nicht abgerufen, fließt es den Vereinen zu, erläutert Anke Koch, die in der Kreisverwaltung für die Sportförderung verantwortlich ist.



Bei der Sportkommission handelt es sich um ein Hilfsorgan des Kreisausschusses, erst in der vergangenen Legislaturperiode war sie wieder ins Leben gerufen worden. „Wir entscheiden hier nicht, ob wir die Olympischen Spiele holen, aber wir legen Grundlagen und beschäftigen uns mit den Themen, die mit Sport und Bewegung zu tun haben“, erläutert der Landrat schmunzelnd und mit Blick auf die Olympiabewerbung Münchens. Kraft Amtes ist er Vorsitzender der Kommission, vertreten wird er von Astrid Staubach, die in der konstituierenden Sitzung zu seiner Stellvertreterin gewählt wird.



Bewegungskoordinator Dominic Günther stellt den Mitgliedern – darunter Vertreter aus Politik und Sport, Schulsport und dem Bereich Kindergärten – die Geschäftsordnung kurz vor. „Die Grundlage unserer Arbeit bleibt der Sportentwicklungsplan des Vogelsbergkreises“, erklärt er und weist auf zahlreiche Projekte hin, die bislang schon gestartet wurden. Aktuell die Aktion „Wir gehen voran – 1 Tag, 1 Kilometer“, mit der fast 2000 Leute erreicht wurden. „Das sind tolle Zahlen, die belegen, dass man in der Fläche etwas bewegen kann“, zeigt sich Günther überzeugt.

(lifePR) (