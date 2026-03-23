„Kulturfonds Vogelsbergkreis“
Ziel des Kulturfonds Vogelsbergkreis ist es, Projekte zu fördern, die das kulturelle Angebot der Region bereichern und dem Vogelsbergkreis zu mehr Sichtbarkeit verhelfen. Weiterhin sollen die Vernetzung der Region gestärkt und neue Zielgruppen erreicht werden.
Der Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 12. April. Ein Projektstart ist ab frühestens 1. Mai möglich, das Projekt sollte dann bis zum 1. Dezember abgeschlossen sein. Die Abwicklung sollte bis zum 10. Dezember erfolgen.
Über die Auswahl der Projekte entscheidet eine unabhängige Jury. Sie bewertet alle Anträge transparent und nach klar definierten, einheitlichen Kriterien.
Der Antrag ist über die Webseite www.vogelsbergkreis.de im Bereich Region unter Kulturförderung zu finden.