Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1052929

Kreisausschuss des Vogelsbergkreises Goldhelg 20 36341 Vogelsbergkreis, Deutschland https://www.vogelsbergkreis.de
Ansprechpartner:in Frau Sabine Galle-Schäfer +49 6641 977333
Logo der Firma Kreisausschuss des Vogelsbergkreises

„Kulturfonds Vogelsbergkreis“ startet

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Der „Kulturfonds Vogelsbergkreis“ startet und fördert kreative Projekte aus der Region. Bewerben können sich gemeinnützige Institutionen, freischaffende Künstlerinnen und Künstler sowie Kommunen. Gefördert werden Vorhaben mit einem Zuschuss als Festbetragsfinanzierung von 500 oder 1000 Euro.

Ziel des Kulturfonds Vogelsbergkreis ist es, Projekte zu fördern, die das kulturelle Angebot der Region bereichern und dem Vogelsbergkreis zu mehr Sichtbarkeit verhelfen. Weiterhin sollen die Vernetzung der Region gestärkt und neue Zielgruppen erreicht werden.

Bewerbungen sind ab sofort möglich. Einsendeschluss ist der 12. April. Ein Projektstart ist ab frühestens 1. Mai möglich, das Projekt sollte dann bis zum 1. Dezember abgeschlossen sein. Die Abwicklung sollte bis zum 10. Dezember erfolgen.

Über die Auswahl der Projekte entscheidet eine unabhängige Jury. Sie bewertet alle Anträge transparent und nach klar definierten, einheitlichen Kriterien.

Für die Antragsstellung bietet der Vogelsbergkreis am 11. März um 18 Uhr und am 25. März um 17 Uhr eine digitale Erstberatung an. Anmeldung unter: kulturfoerderung@vogelsbergkreis.de.

Der Antrag ist über die Webseite www.vogelsbergkreis.de im Bereich Region unter Kulturförderung zu finden. 

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.