„Kulturfonds Vogelsbergkreis“ startet
Ziel des Kulturfonds Vogelsbergkreis ist es, Projekte zu fördern, die das kulturelle Angebot der Region bereichern und dem Vogelsbergkreis zu mehr Sichtbarkeit verhelfen. Weiterhin sollen die Vernetzung der Region gestärkt und neue Zielgruppen erreicht werden.
Bewerbungen sind ab sofort möglich. Einsendeschluss ist der 12. April. Ein Projektstart ist ab frühestens 1. Mai möglich, das Projekt sollte dann bis zum 1. Dezember abgeschlossen sein. Die Abwicklung sollte bis zum 10. Dezember erfolgen.
Über die Auswahl der Projekte entscheidet eine unabhängige Jury. Sie bewertet alle Anträge transparent und nach klar definierten, einheitlichen Kriterien.
Für die Antragsstellung bietet der Vogelsbergkreis am 11. März um 18 Uhr und am 25. März um 17 Uhr eine digitale Erstberatung an. Anmeldung unter: kulturfoerderung@vogelsbergkreis.de.
Der Antrag ist über die Webseite www.vogelsbergkreis.de im Bereich Region unter Kulturförderung zu finden.