Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1067575

Kreisausschuss des Vogelsbergkreises Goldhelg 20 36341 Vogelsbergkreis, Deutschland https://www.vogelsbergkreis.de
Ansprechpartner:in Frau Sabine Galle-Schäfer +49 6641 977333
Logo der Firma Kreisausschuss des Vogelsbergkreises

Krug: KVA sorgt für spürbare Entlastung im Pflegebereich

Erster Kreisbeigeordneter besucht Rambachhaus / Gute Zusammenarbeit mit Kommunaler Vermittlungsagentur

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Der tägliche Spagat in der Pflege: Auf der einen Seite will man den Bewohnern den Aufenthalt im Haus so schön und angenehm wie möglich gestalten, zum anderen fehlt genau für diese Aufgabe das Personal. Im Alsfelder Rambachhaus geht man daher neue Wege, man setzt auf Erwachsenenbildung, akquiriert ausländische Pflegekräfte und arbeitet eng mit der KVA – der Kommunalen Vermittlungsagentur des Vogelsbergkreises zusammen. Im Moment sind im Rambachhaus allein 18 Mitarbeiter tätig, die über die KVA vermittelt werden konnten. „Das ist eine sehr erfreuliche Tatsache“, kommentiert Erster Kreisbeigeordneter Patrick Krug bei seinem Besuch im Haus. „Zum einen ist es unserer KVA gelungen, diese Menschen wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren, ihnen bieten sich nun ganz andere Perspektiven und Möglichkeiten, zum anderen können wir für eine spürbare Entlastung im personell angespannten Bereich der Pflege sorgen“, so Sozialdezernent Krug.

„Seit 2005 arbeiten wir sehr gut und eng mit dem Rambachhaus zusammen“, erläutert Harald Raschel vom Arbeitgeberservice der KVA. „Wir finden stets pragmatische Lösungen – egal ob bei Anstellungen oder bei Praktika.“

Ein Lob, das Einrichtungsleiterin Astrid Zinser und Annett Schmidt vom Personalmanagement zurückgeben. Auch sie begrüßen die enge Zusammenarbeit, denn sie wissen, die Personalfrage wird die große Herausforderung der Zukunft sein. „Teilweise haben wir hier schon mit Leiharbeitern gearbeitet, aber das kostet immens viel Geld.“ Einige gute Kräfte habe man abwerben können. „Die familiäre Atmosphäre unseres Hauses hat sie angesprochen. Wir sind ein eigentümergeführtes, privates Haus, in dem die Wege zur Geschäftsleitung sehr kurz sind, Anliegen und Probleme schnell angesprochen und gelöst werden können und den Mitarbeitern eine große Wertschätzung entgegengebracht wird“, erzählt Astrid Zinser

Trotz aller Bemühungen: Eine Station mit zwölf Zimmern musste aufgrund des Personalmangels im vergangenen Jahr geschlossen werden. „Die Lage hat sich etwas entspannt, die Station soll jetzt wieder geöffnet werden, sodass wir dann 110 Plätze im Haus haben“, sagt die Einrichtungsleiterin. Auch bis zu zehn Kurzzeitpflege-Plätze stehen zur Verfügung. „Die sind sehr stark nachgefragt.“ Zudem unterhält das Rambachhaus einen ambulanten Dienst, hat eine Tagespflege und fährt Essen auf Rädern aus. „Wir decken eigentlich alles ab hier in Alsfeld“, so Astrid Zinser.

Um die Bewohner kümmern sich mehr als 50 Pflegekräfte – mit ganz unterschiedlichen Nationalitäten. Auch der jüngste Versuch, Mitarbeiter zu akquirieren, war erfolgreich:  Im Oktober kommen sechs angehende Altenpfleger aus Marokko nach Alsfeld, die die dreijährige beziehungsweise die einjährige Ausbildung an der Vogelsberger Akademie für Pflegeberufe absolvieren wollen. Auch in anderen Bereichen motiviert Schmidt zur Weiterbildung wie beispielsweise beim Programm „Pflege integriert“, in dessen Rahmen man den Hauptschulabschluss nachholen kann. „Die Erwachsenenfortbildung ist sehr wichtig, so können Menschen, die hier als Hilfskraft eingestiegen sind, noch eine Ausbildung machen, wir haben auf diesem Weg schon viele Mitarbeiter qualifiziert“, berichtet die Personalerin und verweist auf die gute Zusammenarbeit mit der KVA des Vogelsbergkreises und der Agentur für Arbeit.

„Das ist in der Tat eine enge Kooperation, die sich auszahlt und die den Bewohnern des Rambachhauses direkt zugutekommt“, freut sich Erster Kreisbeigeordneter und Sozialdezernent Patrick Krug beim Rundgang durch die Einrichtung. Zudem lobt er die Eigeninitiative des Hauses, das sogar eigene Sprachkurse für die Mitarbeiter durchführt. „Dieses Engagement ist nicht selbstverständlich, es trägt aber ganz wesentlich zur Mitarbeiter-Bindung und zum guten Betriebsklima bei.“

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.