Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1046014

Kreisausschuss des Vogelsbergkreises Goldhelg 20 36341 Vogelsbergkreis, Deutschland https://www.vogelsbergkreis.de
Ansprechpartner:in Herr Christian Lips +49 6641 977272
Logo der Firma Kreisausschuss des Vogelsbergkreises

Krug: „Investitionen in Fachkräfte von morgen“

Rund 200.000 Euro fließen in den Metall- und SHK-Bereich an der Max-Eyth-Schule in Alsfeld

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
In der Metallwerkstatt an der Max-Eyth-Schule feilen die Auszubildenden des ersten Lehrjahrs gerade an ihren Werkstücken. Immer dabei im Blick: das neueste Schmuckstück im Maschinenpark des Metallbereichs, eine neue Präzisionsdrehmaschine. „Knapp 52.000 Euro investiert der Schulträger hier in die Berufsausbildung zukünftiger Fachkräfte“, sagt Erster Kreisbeigeordneter und Schuldezernent Patrick Krug beim offiziellen Übergabetermin an der MES. Dort nimmt er auch den komplettierten Fachbereich Sanitär Heizung Klima (SHK) in Augenschein, für den in den zurückliegenden drei Jahren rund 150.000 Euro investiert wurden.

Gemeinsam mit Schulleiter Friedhelm Walther, Stellvertreter Matthias Schneider, Abteilungsleiterin Susanne Schäfer, an der MES unter anderem zuständig für die Bereiche Metall sowie Anlagenmechanik für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Thomas Spohr, Koordinator Fachpraxis an der MES, und Florian Eurich, stellvertretender Leiter des Amtes für schulische Bildung und Betreuung, inspiziert der Dezernent die Investitionen in die Berufsausbildung.

Präzisionsdrehbank für praxisnahe Ausbildung

„Die Auszubildenden unserer Vogelsberger Unternehmen lernen hier praxisnah. Eine grundsolide und zeitgemäße Maschinenausstattung kommt also nicht nur den Auszubildenden zugute, sondern fördert auch die Wirtschaft hier direkt vor Ort“, merkt Schuldezernent Krug an. Die Auszubildenden können an der Maschine die Herstellung verschiedener Maschinenelemente lernen und fertigen sie etwa Wellen, Bolzen oder Buchsen und schneiden präzise Gewinde.

Ausstattung SHK-Fachbereich komplettiert

Seit 2024 ist die Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik-Ausbildung zurück an der Max-Eyth-Schule. Und der Vogelsbergkreis hat als Schulträger in den zurückliegenden drei Jahren eine ganze Menge Geld investiert: rund 150.000 Euro schlagen für die Ausstattung des hoch spezialisierten Fachbereichs zu Buche. Die letzten Puzzlestücke, die seit kurzer Zeit in der Ausbildung eingesetzt werden, sind ein moderner Brennerprüfstand für Öl- und Gasbrenner sowie eine mobile Gas-Brennwerttherme. An ihnen können die Auszubildenden die Inbetriebnahme, die Wartung und beispielsweise die Störungsanalyse üben.

Die gesamte Ausstattung ist darauf ausgerichtet, die Auszubildenden optimal auf die Herausforderungen der Energiewende vorzubereiten – von der effizienten Gas-Brennwerttechnik bis hin zu komplexen Systemen. „Mit den beiden mobilen Trainingsständen komplettieren wir die Ausstattung. Wir stärken somit die MES als Ausbildungsstandort und tragen dazu bei, den Nachwuchs im regionalen Handwerk bestmöglich zu qualifizieren“, macht Schuldezernent Krug deutlich. „Das erleichtert den Übergang von der Schule in den Betrieb ungemein“, sagt er abschließend.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.