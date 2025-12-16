Krug: „Investitionen in Fachkräfte von morgen“
Rund 200.000 Euro fließen in den Metall- und SHK-Bereich an der Max-Eyth-Schule in Alsfeld
Gemeinsam mit Schulleiter Friedhelm Walther, Stellvertreter Matthias Schneider, Abteilungsleiterin Susanne Schäfer, an der MES unter anderem zuständig für die Bereiche Metall sowie Anlagenmechanik für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Thomas Spohr, Koordinator Fachpraxis an der MES, und Florian Eurich, stellvertretender Leiter des Amtes für schulische Bildung und Betreuung, inspiziert der Dezernent die Investitionen in die Berufsausbildung.
Präzisionsdrehbank für praxisnahe Ausbildung
„Die Auszubildenden unserer Vogelsberger Unternehmen lernen hier praxisnah. Eine grundsolide und zeitgemäße Maschinenausstattung kommt also nicht nur den Auszubildenden zugute, sondern fördert auch die Wirtschaft hier direkt vor Ort“, merkt Schuldezernent Krug an. Die Auszubildenden können an der Maschine die Herstellung verschiedener Maschinenelemente lernen und fertigen sie etwa Wellen, Bolzen oder Buchsen und schneiden präzise Gewinde.
Ausstattung SHK-Fachbereich komplettiert
Seit 2024 ist die Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik-Ausbildung zurück an der Max-Eyth-Schule. Und der Vogelsbergkreis hat als Schulträger in den zurückliegenden drei Jahren eine ganze Menge Geld investiert: rund 150.000 Euro schlagen für die Ausstattung des hoch spezialisierten Fachbereichs zu Buche. Die letzten Puzzlestücke, die seit kurzer Zeit in der Ausbildung eingesetzt werden, sind ein moderner Brennerprüfstand für Öl- und Gasbrenner sowie eine mobile Gas-Brennwerttherme. An ihnen können die Auszubildenden die Inbetriebnahme, die Wartung und beispielsweise die Störungsanalyse üben.
Die gesamte Ausstattung ist darauf ausgerichtet, die Auszubildenden optimal auf die Herausforderungen der Energiewende vorzubereiten – von der effizienten Gas-Brennwerttechnik bis hin zu komplexen Systemen. „Mit den beiden mobilen Trainingsständen komplettieren wir die Ausstattung. Wir stärken somit die MES als Ausbildungsstandort und tragen dazu bei, den Nachwuchs im regionalen Handwerk bestmöglich zu qualifizieren“, macht Schuldezernent Krug deutlich. „Das erleichtert den Übergang von der Schule in den Betrieb ungemein“, sagt er abschließend.