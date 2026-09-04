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Kreistagssitzung am Dienstag

Vogelsberger Kreistag tritt am Dienstag, 8. September, in der Sparkassen-Aula in Lauterbach zusammen

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Am Dienstag, 8. September, findet ab 15 Uhr die Sitzung des Kreistages des Vogelsbergkreises in der Aula der Sparkasse Oberhessen in Lauterbach statt. Im Rahmen der 16 Tagesordnungspunkte befasst sich das Parlament unter anderem mit der Verwendung der Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes für Investitionen in Vogelsberger Schulen sowie ins Wechselladerkonzept des Kreises. Weitere Sitzungsunterlagen fin

den Interessierte im Rats- und Informationssystem auf www.vogelsbergkreis.de.

 
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