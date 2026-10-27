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Kreistagssitzung am 9. November

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Die nächste Sitzung des Vogelsberger Kreistages, in der Landrat Dr. Jens Mischak den Haushaltsplanentwurf 2027 einbringt, findet am Montag, 9. November, statt. Beginn in der Aula der Sparkasse in Lauterbach ist um 15 Uhr. Bereits am 3. November tagt der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss um 17 Uhr im Sitzungssaal der Kreisverwaltung.

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