Krankenhaus und Schulbau sind die Schwerpunkte

Die Finanzlage ist angespannt und doch wird der Vogelsbergkreis im nächsten Jahr fast 33 Millionen Euro in seine Infrastruktur investieren. Schwerpunkt dabei ist natürlich der Krankenhaus-Neubau, die mit Abstand wichtigste Investition der kommenden Jahre, wie Landrat Dr. Jens Mischak bei der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am Montag in der Sitzung des Kreistages in der Sparkassen-Aula betont.



Die prognostizierten Gesamtkosten des neuen Krankenhauses liegen laut Mischak bei rund 97 Millionen Euro. 43 davon muss der Vogelsbergkreis aufbringen. Im Haushaltsplan 2027 sind bereits 13,7 Millionen eingestellt. „Hierfür werden wir entsprechend Kredite aufnehmen und den Schuldendienst, wie vom Kreistag beschlossen, über die Kreisumlage finanzieren“, kündigt der Landrat an.



Zahlreiche Projekte sollen im nächsten Jahr im Schulbereich umgesetzt werden. Für den abschließenden dritten Bauabschnitt an der Oberwaldschule Grebenhain sind im Haushalt 3,8 Millionen und in der mittelfristigen Finanzplanung weitere 4 Millionen vorgesehen. Die Finanzierung des dritten Bauabschnitts erfolgt zum Teil aus dem Sondervermögen des Bundes. „Ich möchte an dieser Stelle nochmal auf den Blick auf das große Ganze richten. In Summe wird der Vogelsbergkreis in die Sanierung und Modernisierung dieses Schulstandorts mit annähernd 700 Schülerinnen und Schülern dann voraussichtlich 20,35 Millionen Euro investiert haben“ unterstreicht Landrat Mischak.



Nach der Oberwaldschule ist die Errichtung eines Erweiterungsbaus an der Cornelia-Funke-Schule in Brauerschwend die zweitgrößte Investition in den Schulbereich. Im Haushaltsplan sind Auszahlungen in Höhe von 2,8 Millionen eingeplant. In der mittelfristigen Finanzplanung sind Auszahlungen in Höhe von 700.000 Euro abgebildet. Die geplanten Gesamtkosten belaufen sich auf 4 Millionen. Auch diese Maßnahme wird zum Teil aus dem Sondervermögen finanziert.



Eine weitere Maßnahme, die auch aus dem Sondervermögen finanziert wird, ist die Erweiterung der Dieffenbachschule Schlitz. Die Schule ist mit aktuell rund 420 Schülerinnen und Schülern die zweitgrößte Grundschule des Landkreises. Hier investiert der Kreis im nächsten Jahr in die Aufstockung des vorhandenen Hauptgebäudes 1,5 Millionen. Neben den bereits beschlossenen 270.000 Euro im Rahmen einer außerplanmäßigen Auszahlung sind in der mittelfristigen Finanzplanung noch 730.000 Euro vorgesehen, sodass derzeit von einem Investitionsvolumen in Höhe von 2,5 Millionen auszugehen ist.



Für den Ausbau der Digitalisierung an Schulen sind im Rahmen des Digitalpakts 2.0 1,2 Millionen vorgesehen. Neben diesen Beträgen sind weitere Eigenmittel in Höhe von 535.000 Euro veranschlagt.



An der Stadtschule Alsfeld soll ein neues Multifunktionsgebäude mit Mensa entstehen, da die vorhandene Mensa für die hohe Betreuungsquote nicht mehr ausreicht. Für dieses Projekt sind 2,15 Millionen vorgesehen. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt zu 70 Prozent über das Start-Chancen-Programm des Bundes.



Im Rahmen dieses Programms sollen an der Eichbergschule in Lauterbach neue Lernwerkstätten entstehen, die ein offenes Unterrichtskonzept unterstützen. Geplant sind vier jeweils rund 100 Quadratmeter große Räume. Zunächst sind 500.000 Euro vorgesehen. In den Folgejahren sind weitere Auszahlungen in Höhe von insgesamt 1,5 Millionen geplant.



„Neben den Schulinvestitionen investieren wir in ein kreisweites Wechselladerkonzept“, so Landrat Mischak. Im Rahmen des Wechselladerkonzepts sollen an fünf verschiedenen Standorten im Vogelsbergkreis Wechselladerfahrzeuge bereitstehen, die je nach Gefahrenlage mit verschiedenen Abrollbehältern bestückt werden können. Im ersten Schritt sollen mit Mitteln aus dem Sondervermögen die für den überörtlichen Brandschutz notwendigen, aber aufgrund ihres Alters abgängigen Fahrzeuge Atemschutz und Gefahrgut, durch Wechselladerfahrzeuge und entsprechende Abrollbehälter ersetzt werden. Die vorgesehene Beschaffung als Wechselladerfahrzeuge ist aufgrund der prognostizierten Kostenvorteile und der erweiterten Einsatzmöglichkeiten wirtschaftlicher als eine Beschaffung in Form einzelner Fahrzeuge. Für die Beschaffung der fünf Fahrzeuge sowie der zwei Abrollbehälter sind im Haushaltsplan 2027 rund 2,5 Millionen vorgensehen



Zusätzlich werden auch wieder erhebliche Mittel in die IT-Infrastruktur der Kreisverwaltung investiert. Im Finanzhaushalt sind rund 1,5 Millionen veranschlagt. Wesentliche Schwerpunkte sind der fortlaufende Ausbau der E-Akte und die Umsetzung der Anforderungen nach dem Onlinezugangsgesetz, um Verwaltungsleistungen digital beantragen zu können.



Im Bereich der Kreisstraßen sah die Investitionsplanung für 2027 ursprünglich zwei Maßnahmen vor. Vor dem Hintergrund der finanziellen Leistungsfähigkeit war es jedoch erforderlich, die geplanten Maßnahmen neu zu priorisieren. Dies führte dazu, dass die freie Strecke Radmühl bis zur Kreisgrenze trotz einer Förderzusage des Landes zur Vermeidung einer weiteren Nettoneuverschuldung nicht umgesetzt wird. Von daher sind nur 800.000 Euro für einen Ersatzneubau des Brückenbauwerks über die Erlenbach in Schwabenrod eingeplant.



„Zuletzt möchte ich noch darüber berichten, dass wir ein zentrales Versprechen aus dem Koalitionsvertrag umsetzen. Wie angekündigt erhöhen wir die Sportfördermittel auf 250.000 Euro. Diese Erhöhung möchten wir für fünf Jahre beibehalten, um somit insgesamt 1 Million zusätzlich in den Sport im Vogelsbergkreis zu investieren“, erläutert der Landrat. Da viele Sportstätten auch im Eigentum der Kommunen liegen, wurde die Förderung auf die Städte und Gemeinden ausgeweitet. Der bislang ausschließlich für Vereine eingestellte Betrag wird von 50.000 auf 150.000 Euro erhöht, zusätzlich werden 100.000 Euro pro Jahr für Städte und Gemeinden bereitgestellt, so Mischak abschließend.

(lifePR) (