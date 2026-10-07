Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1075429

Kreisausschuss des Vogelsbergkreises Goldhelg 20 36341 Vogelsbergkreis, Deutschland https://www.vogelsbergkreis.de
Ansprechpartner:in Frau Sabine Galle-Schäfer +49 6641 977333
Logo der Firma Kreisausschuss des Vogelsbergkreises

Kommunale Wärmeplanung: So gestalten Städte und Gemeinden die Wärmeversorgung der Zukunft

Webinar des Vereins Region Vogelsberg in Kooperation mit der OVAG

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
„Kommunale Wärmeplanung: Kompakt erklärt“ – um dieses Thema ging es beim jüngsten Webinar des Vereins Region Vogelsberg in Kooperation mit der OVAG. Landrat Dr. Jens Mischak, Vorsitzender des Region Vogelsberg e. V., begrüßte die Teilnehmer, Projektmanager Florian Appelt, OVAG, informierte über den Ablauf und die Bedeutung der kommunalen Wärmeplanung (KWP).

Eine kommunale Wärmeplanung zeigt, wie eine Kommune ihre Wärmeversorgung langfristig klimafreundlich und zuverlässig gestalten kann. Dabei wird das gesamte Stadt- beziehungsweise Gemeindegebiet betrachtet. Untersucht wird, welche Heizsysteme, Wärmenetze und erneuerbaren Energiequellen künftig geeignet sein könnten.  Grundlage ist das deutsche Wärmeplanungsgesetz (2023), das im Zusammenhang mit internationalen Klimazielen (unter anderem dem Pariser Klimaschutzabkommen) und dem deutschen Klimaschutzgesetz steht. Ziel ist eine Wärmeversorgung auf Basis erneuerbarer Energien bis 2045. Die Planung wird regelmäßig überprüft und mindestens alle fünf Jahre fortgeschrieben.

Die kommunale Wärmeplanung umfasst vier Schritte – eine Bestandsanalyse des aktuellen Wärmebedarfs, eine Potenzialanalyse zu erneuerbaren Energiequellen (zum Beispiel Solarthermie, Geothermie, Abwärme), die Entwicklung von Zielszenarien mit Aufzeigen von verschiedenen Wärmeversorgungsgebiete sowie eine Umsetzungsstrategie mit konkreten Handlungsmaßnahmen.

Für die Analyse werden öffentliche Quellen, Daten der Netzbetreiber sowie der Schornsteinfeger genutzt. Durch die Zusammenfassung der Daten sind keine Rückschlüsse auf einzelne Gebäude möglich.

Anschließend wird ein Zielszenario entwickelt. Dabei wird untersucht, welche Gebiete für Wärmenetze, Wärmepumpen oder Maßnahmen zur Energieeinsparung geeignet sein könnten. Aus den Ergebnissen werden in einer Umsetzungsstrategie konkrete Maßnahmen abgeleitet, etwa der Ausbau von Wärmenetzen, Gebäudesanierungen oder Beratungsangebote. Die Ergebnisse werden in einem Abschlussbericht zusammengefasst.

Während der Planung werden die Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien, Netzbetreiber, Unternehmen und weitere Akteure informiert und beteiligt. Die Bevölkerung kann Fragen stellen und Stellungnahmen abgeben.

Die kommunale Wärmeplanung selbst ändert nichts an bestehenden gesetzlichen Regelungen oder Fristen. Sie begründet keine Verbindlichkeiten oder Garantien, sondern zeigt strategische Perspektiven auf – etwa ob ein Gebiet künftig eher für ein Wärmenetz oder für dezentrale Lösungen wie Wärmepumpen infrage kommt. Der Wärmeplan dient als Orientierung und verpflichtet nicht automatisch zum Anschluss an ein Wärmenetz oder zum Einbau einer bestimmten Heizung.

Als mögliche Versorgungsoptionen wurden Wärmepumpen und Wärmenetze vorgestellt. Welche Lösung geeignet ist, hängt von den örtlichen Bedingungen und den verfügbaren Energiequellen ab.

Viele Kommunen befinden sich derzeit mitten in der kommunalen Wärmeplanung. Dabei arbeiten sie meist mit externen Dienstleistern zusammen, an den sie die Leistungen im Rahmen einer Ausschreibung vergeben haben. Florian Appelt appellierte an die Teilnehmer, sich über den Prozess zu informieren und sich aktiv daran zu beteiligen.

Weitere Informationen und Antworten auf Fragen zur kommunalen Wärmeplanung erhalten Interessierte bei den Wärme-Experten der OVAG unter www.ovag.de/kommunale-waermeplanung.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.