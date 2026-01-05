Knapp 32.000 Euro für Praxisausstattung: Landrat übergibt LEADER-Förderbescheid an Hausarzt Dr. Rottmann aus Homberg

Der Bedarf an wohnortnaher medizinischer Versorgung in Homberg ist groß. In jüngster Zeit haben mehrere Arztpraxen geschlossen, da kein Nachfolger gefunden wurde. „Umso besser, dass die Förderung aus dem LEADER-Programm der EU auch in diesem Zusammenhang weiterhelfen kann“, betont Landrat und Gesundheitsdezernent Dr. Jens Mischak bei der Übergabe eines Förderbescheids im Landratsamt. Gemeinsam mit LEADER-Beiratsvorsitzendem Edwin Schneider begrüßt er dazu Dr. Carsten Rottmann, der seine Hausarztpraxis räumlich und personell erweitern will.



Mehrere Hausarztsitze sind im Bereich Homberg aktuell nicht besetzt. Erst kürzlich kam ein weiterer dazu, weswegen rund 1.000 Patienten pro Quartal einen neuen Hausarzt brauchen. „Dr. Rottmann will dabei helfen, diese Versorgungslücke zu schließen. Umso besser, dass die LEADER-Mittel dieses Vorhaben unterstützen“, sagt Landrat Dr. Mischak. Denn die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen wird mit knapp 32.000 Euro unterstützt.



Dr. Rottmann ist seit 2006 niedergelassener Arzt und Inhaber der Homberger Praxis. Aktuell arbeiten dort mehrere erfahrene Ärztinnen und Ärzte. Außerdem startet derzeit eine weitere Vollzeitärztin und zusätzliche medizinische Fachkräfte sollen das Team verstärken. „Die ärztliche Versorgung sicherzustellen, ist schon jetzt mancherorts eine echte Herausforderung. Wenn Menschen vor Ort auf eine erfahrene Hausarztpraxis bauen können, die ihre Kapazitäten mit LEADER-Unterstützung nun ausbaut, ist das ein echtes Pfund“, unterstreicht Gesundheitsdezernent Dr. Mischak abschließend.

(lifePR) (