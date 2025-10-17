Kletterhalle in Grebenhain geschlossen

Wegen Schäden an der Zwischendecke ist die Kletterhalle in Grebenhain am Donnerstag geschlossen worden. Nach einer ersten Einschätzung eines beauftragten Ingenieur-Büros war die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben. „Sicherheit geht vor, deshalb haben wir umgehend die Schließung der Halle angeordnet“, erklärt Schuldezernent und Erster Kreisbeigeordneter Patrick Krug in einer kurzen Pressenotiz.



Regelmäßig werden Sichtkontrollen in den Sporthallen des Vogelsbergkreises durchgeführt. Bei einer solchen Kontrolle in Grebenhain waren Schäden an der Decke festgestellt worden, das Amt für Hochbau, Energie und Gebäudewirtschaft beauftragte daraufhin umgehend ein Ingenieur-Büro mit der Begutachtung der Standsicherheit.



Zudem wurde die zweite Halle am Standort Grebenhain überprüft, dort wurden keine Mängel festgestellt, sie kann weiter betrieben werden.



Für die Kletterhalle fertigt das Ingenieur-Büro nun ein Gesamtgutachten an, das in etwa vier Wochen vorliegen wird. Jedenfalls bis dahin kann die Halle nicht genutzt werden. Auf Grundlage des Gutachtens muss dann über das weitere Vorgehen entschieden werden. Die Vereine, die dort regelmäßig trainieren, wurden bereits entsprechend informiert.

