Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1039485

Kreisausschuss des Vogelsbergkreises Goldhelg 20 36341 Vogelsbergkreis, Deutschland https://www.vogelsbergkreis.de
Ansprechpartner:in Frau Sabine Galle-Schäfer +49 6641 977333
Logo der Firma Kreisausschuss des Vogelsbergkreises

Kletterhalle in Grebenhain geschlossen

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Wegen Schäden an der Zwischendecke ist die Kletterhalle in Grebenhain am Donnerstag geschlossen worden. Nach einer ersten Einschätzung eines beauftragten Ingenieur-Büros war die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben. „Sicherheit geht vor, deshalb haben wir umgehend die Schließung der Halle angeordnet“, erklärt Schuldezernent und Erster Kreisbeigeordneter Patrick Krug in einer kurzen Pressenotiz.

Regelmäßig werden Sichtkontrollen in den Sporthallen des Vogelsbergkreises durchgeführt. Bei einer solchen Kontrolle in Grebenhain waren Schäden an der Decke festgestellt worden, das Amt für Hochbau, Energie und Gebäudewirtschaft beauftragte daraufhin umgehend ein Ingenieur-Büro mit der Begutachtung der Standsicherheit.

Zudem wurde die zweite Halle am Standort Grebenhain überprüft, dort wurden keine Mängel festgestellt, sie kann weiter betrieben werden.

Für die Kletterhalle fertigt das Ingenieur-Büro nun ein Gesamtgutachten an, das in etwa vier Wochen vorliegen wird. Jedenfalls bis dahin kann die Halle nicht genutzt werden. Auf Grundlage des Gutachtens muss dann über das weitere Vorgehen entschieden werden. Die Vereine, die dort regelmäßig trainieren, wurden bereits entsprechend informiert.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.