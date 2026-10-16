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Jetzt hebt der Nach-Nachfolger ab

DRK Grebenhain kauft neue Drohne / Landrat übergibt OVAG-Spende

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
„Ich weiß, wie wichtig Drohnen heute sind, es gibt kaum noch Einsätze und größere Brände, bei denen die Drohnenstaffel nicht vor Ort ist“, sagt Landrat Dr. Jens Mischak, der dem DRK Grebenhain eine Spende der OVAG in Höhe von 3000 Euro überreicht – eben zum Kauf einer neuen Drohne.

Das DRK aus Grebenhain hat 2023 die erste Drohnenstaffel im Kreis gegründet, dieser Flugroboter ist aktuell noch im Einsatz. „Aber die Technik schreitet voran – sehr, sehr schnell“, schildert Bereitschaftsleitung Yvonne Backes im Gespräch mit Landrat Dr. Mischak.  „Wir haben uns daher entschieden, eine neue Drohne anzuschaffen, es handelt sich dabei um den Nach-Nachfolger unseres jetzigen Gerätes.“ Kostenpunkt: 28.000 Euro.

Laut Yvonne Backes bietet die neue Drohne dank technischer Ausstattung wie einer höheren Auflösung der Bilder und durch KI-Unterstützung noch besser Einsatz-Möglichkeiten, vor allem auch bei der Personensuche. „Und bei der Personensuche spielt die Zeit eine entscheidende Rolle“, so die Bereitschaftsleiterin. „Natürlich braucht man noch das menschliche Auge, aber KI kann uns schon unterstützen in unserer Arbeit“, meint Backes, die von Roy Schött und Paul Schimanski begleitet wird zur kleinen Feierstunde im Dienstzimmer des Landrates.

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