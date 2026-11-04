Jetzt geht es wieder um die Dörfer mit Zukunft
Wettbewerb startet in eine neue Runde / Landrat Dr. Mischak ruft zur Teilnahme auf
Der Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" würdigt seit Jahrzehnten Menschen, die Verantwortung für ihre Heimat übernehmen und die Entwicklung ihrer Dörfer gemeinsam voranbringen. Es sind die Menschen vor Ort, sie halten Vereine am Laufen, organisieren Kultur und Nachbarschaftshilfe, entwickeln neue Ideen für Nahversorgung, Mobilität und Wirtschaft und bewahren Natur und Baukultur. Dieses Engagement verdient Sichtbarkeit und Anerkennung. „Der Dorfwettbewerb zeigt, wie viel Tatkraft, Ideenreichtum und Gemeinsinn in den Dörfern stecken“, heißt es in der Pressemitteilung des Kreises.
Im Mittelpunkt des Wettbewerbs steht das Engagement der Dorfgemeinschaft, es geht um die Frage, wo sie gestartet ist, was sie bislang erreicht hat und was sie für die Zukunft tut. Entscheidend ist, was die Menschen vor Ort aus ihrer individuellen Ausgangslage gemacht haben, welche Ziele sie sich gesetzt und welche Fortschritte sie gemeinsam erreicht haben.
Eine Jury bewertet die Dörfer und blickt dabei nicht nur auf das, was bereits erreicht wurde. Auch die Entwicklung des Dorfes und die Zusammenarbeit innerhalb der Dorfgemeinschaft sind entscheidend. In die Gesamtbewertung fließen viele Bereiche der Dorfentwicklung ein, dazu zählen unter anderem soziale und kulturelle Angebote, Vereinsleben, Wirtschaft, regionale Initiativen, Infrastruktur, Mobilität, Digitalisierung oder Grüngestaltung. Auch der Umgang mit dem demografischen Wandel und den Folgen des Klimawandels sowie der Schutz von Natur und Artenvielfalt spielen eine Rolle.
Erfahrungen aus früheren Wettbewerben zeigen, dass allein schon die gemeinsame Beschäftigung mit diesen Themen einen Mehrwert für die bringt. Gemeinsam wird diskutiert, werden Projektideen vorangebracht und eigenständig umgesetzt.
Träger des Wettbewerbs ist das Hessische Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat.
Das Engagement der Dorfgemeinschaften wird auch mit Preisgeldern gewürdigt: In den Regionalentscheiden erhalten die fünf bestplatzierten Dörfer Preisgelder zwischen 1.000 und 5.000 Euro. Wer sich für den Landesentscheid qualifiziert, kann dort weitere Preisgelder zwischen 3.000 und 7.000 Euro erhalten. Darüber hinaus kann die Jury Sonderpreise für besonders gelungene Projekte, Initiativen oder Lösungsansätze vergeben.
Angesprochen sind aktive Ortsbeiräte sowie Vereine und Ehrenamtliche verschiedenster Organisationen, die in ihren Dörfern etwas bewegen wollen. Weitere Informationen und Anmeldefristen finden alle Interessierten auf der Homepage des Vogelsbergkreises. www.vogelsbergkreis.de/dorf-und-regionalentwicklung/
Zuständig für die Beratung und Organisation des Regionalentscheides ist das Amt für Wirtschaft und den ländlichen Raum des Vogelsbergkreises. Ansprechpartnerin ist Angelika Boese, Telefon 06641/977-3520, E-Mail: angelika.boese@vogelsbergkreis.de
Für alle Interessierten findet am Montag, 25. Januar, um 19 Uhr im Foyer des Dorfgemeinschaftshauses Storndorf, Meicheser Straße 22, eine zentrale Informationsveranstaltung statt. Um Anmeldung unter der angegebenen Telefonnummer oder per E-Mail wird gebeten.