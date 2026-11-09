Jahrespressekonferenz
Landrat Dr. Jens Mischak und Erster Kreisbeigeordneter Patrick Krug werden über die Themenbereiche „Finanzen“ und „Nachmittagsbetreuung in den Schulen“ sprechen. Zudem gibt es Informationen zum Neubau des Krankenhauses und zur anstehenden Gesundheitsreform.
Gerne gehen wir auch auf Eure/Ihre Fragen ein - einfach im Vorfeld an die Pressestelle schicken.
Einige Redaktionen haben sich bereits angemeldet für das Pressegespräch am
Dienstag, 17. November, um 19 Uhr im „Jägerhof“
in Lauterbach-Maar, Hauptstraße 9
Wer das bislang noch nicht getan hat, den bitten wir um eine schnelle Rückmeldung bis zum morgigen Dienstag.