Investition in die Fachkräfte von morgen: Vogelsbergkreis investiert 172.000 Euro in Kfz-Bereich an der Vogelsbergschule in Lauterbach

Bis vor einigen Jahren ging es im Bereich Fahrzeugtechnik an der Vogelsbergschule Lauterbach überwiegend um Einspritzpumpen, Zylinderkopfdichtungen und Turbolader. Seither hat sich einiges geändert, das wird beim Blick in die Räume sehr schnell deutlich. Denn auch dort hat die E-Mobilität Einzug gehalten. Antriebsarten verändern sich, und mit ihnen die Anforderungen an die Ausbildung im Kraftfahrzeugbereich. „Mit rund 172.000 Euro tragen wir dieser Entwicklung Rechnung. Denn die haben wir eingesetzt, um die Kfz-Fachräume an der Vogelsbergschule zu modernisieren und so die Fachkräfte von morgen optimal auf die Anforderungen der Berufswelt vorzubereiten“, sagt Schuldezernent und Erster Kreisbeigeordneter Patrick Krug beim Termin an der Schule.



Dort wird er zusammen mit Stefan Schmidt, Leiter des Amts für Hochbau, Energie und Gebäudewirtschaft, Florian Eurich, dem stellvertretenden Leiter des Amts für Schulische Bildung und Betreuung, von Martin Rahner, Stellvertretender Schulleiter der Vogelsbergschule, Bettina Kreuzer, als Abteilungsleitung unter anderem für den Kfz-Bereich zuständig, und Philipp Wöll, Fachkoordinator Fahrzeugtechnik, empfangen. Gemeinsam wollen sie die neu gestalteten Räume sowie die neuen Lernmöglichkeiten in Augenschein nehmen.



Dort wird schnell deutlich, dass sich einiges getan hat. Denn neben 40.000 Euro in eine neue Akustikdecke, Fenster sowie Elektrik hat der Schulträger rund 132.000 Euro aus eigenen Mitteln in neues Mobiliar, mobile Experimentierwagen, Labortische, Grundlagensets zur Kfz-Elektrik und Trainingssysteme für aktuelle Technologien investiert.



„Wir wollten die Möglichkeiten der Ausbildung an der Vogelsbergschule an die aktuellen technologischen Anforderungen anpassen, und das ist uns gelungen“, unterstreicht Schuldezernent Krug. Denn mit Laptop und Messtechnik können die Auszubildenden erst die Theorie und dann an Modellen die elektrotechnischen Grundlagen erlernen, berichtet Lehrer und Fachkoordinator Philipp Wöll.



Mit diesem wichtigen Projekt wird gewährleistet, dass die Ausbildung an der Vogelsbergschule in einem ersten Schritt auf einem deutlich besseren Stand der Technik erfolgt und die Fachkräfte von morgen optimal auf die Anforderungen der Berufswelt vorbereitet werden. „Diese Maßnahme ist allerdings nur ein erster Schritt“, betont Patrick Krug. „In der Investitionsplanung für die kommenden Jahre sind weitere Mittel eingeplant, die Zug um Zug in die Ausstattung fließen sollen“, kündigt der Schuldezernent abschließend an.

