Innovative Technologien im Tiefbau: Landrat Dr. Jens Mischak besucht terra infrastructure in Alsfeld

„Es ist beeindruckend, zu sehen, welche Technologien hier in Alsfeld entwickelt werden. terra infrastructure ist ein gutes Beispiel für die wirtschaftliche Stärke unseres Vogelsbergkreises“, lobte Landrat Dr. Jens Mischak während eines Rundgangs durch die Fertigungshallen des Unternehmens. Im Rahmen eines Unternehmensbesuchs bei terra infrastructure hatte der Wirtschaftsdezernent Gelegenheit, sich einen umfassenden Eindruck von den Technologien und den Leistungen des Unternehmens zu verschaffen. Begleitet wurde er dabei von Andrea Ortstadt von der Wirtschaftsförderung des Kreises sowie Harald Raschel vom KVA Vogelsbergkreis – Kommunales Jobcenter.



terra infrastructure ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Maschinentechnik, des Grabenverbaus und der Profiltechnik, das sich auf Lösungen und Services für Verbau, Infrastruktur- und Ingenieurbau spezialisiert hat. Mit rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Standort Alsfeld und mehr als 400 weltweit bedient terra infrastructure gut 1.000 Kunden in rund 50 Ländern und ist auf mehr als 5.000 Baustellen jährlich aktiv.



„Unsere Technologien sind darauf ausgelegt, die Herausforderungen im Tiefbau zu meistern. Ob es um Bodenverbesserungsmaßnahmen für den Autobahnbau durch Geo-Textil-Säulen, um permanenten Hochwasserschutz mit Stahlspundwänden oder um temporären Hochwasserschutz mit mobilen Dammbalkensystemen geht – wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für jede Anforderung“, erklärte Nicolai Freidhof, Leiter der Sparte Maschinentechnik. In diesem Bereich spielt beispielsweise die Vibrationstechnik, die in Alsfeld konstruiert und entwickelt wird, eine entscheidende Rolle. „Diese Technik gehört zu den wichtigsten angewandten Verfahren im Spezialtiefbau. Sie beruht auf dem Prinzip, den Boden gewissermaßen in einen flüssigen Zustand zu versetzen. Dies resultiert aus den Schwingungen des Rammguts“, erklärte Alexander Wagner, ebenfalls Leiter der Sparte Maschinentechnik. Je nach Bauvorhaben können so zum Beispiel Spundwände, Stahlträger oder –rohre in den Boden gerammt werden.



Ein weiterer bedeutender Bereich des Unternehmens ist der Grabenverbau, bei dem es um die Sicherung von Tiefbaustellen geht. „Durch individuell auf den Einsatzzweck abgestimmte Produkte werden die Graben- und Baugrubenwände sicher und verlässlich abgestützt, damit die Arbeiter geschützt sind“, führte Wagner aus. Zudem deckt terra infrastructure den Bereich Profiltechnik ab, der den Verkauf und die Vermietung von Spundwandprofilen, Stahlträgern, Ankertechnik und Hochwasserschutzsystemen umfasst.



„Ich habe heute wieder ein sehr spannendes Unternehmen kennengelernt. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil unserer wirtschaftlichen Landschaft und tragen zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Stärkung der Region bei“, so Landrat Dr. Jens Mischak abschließend.

