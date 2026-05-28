Im Landratsamt zeigt sich der Vogelsberg von seiner schönsten Seite

Die Lauterbacher Stadtkirche im Andy Warhol- oder Hundertwasser-Stil, ein monochromer Alsfelder Marktplatz mit dem markanten Rathaus oder das Schloss in Stockhausen in zarten Pastelltönen: Der Vogelsberg zeigt sich von seiner schönsten Seite – und zwar im Lauterbacher Landratsamt. Dort wurde jetzt eine ganz besondere Ausstellung eröffnet: Eine achte Klasse der Alexander-von-Humboldt-Schule hat Motive aus dem Vogelsberg gemalt, die fortan den Flur im ersten Stock der Verwaltung zieren.



Natürlich hingen auch vorher Bilder im langen Gang – allesamt Geschenke, die der Kreis in mehr als 50 Jahren erhalten hatte, die Motive daher eher zufällig zusammengestellt, ein bildlich roter Faden ließ sich nicht wirklich erkennen. Grund genug für Landrat Dr. Jens Mischak Kunstlehrer Schmelzer vom AvH anzusprechen. „Meine Überlegung war, hier Bilder auszustellen unter einer Thematik und mit einem regionalen Bezug“, erklärte der Landrat im Rahmen einer kleinen Vernissage, zu der neben den Schülern natürlich auch Andreas Schmelzer, Vertreter der Schulleitung und Eltern eingeladen waren.



Kunstlehrer Schmelzer konnte seine achte Klasse für das Projekt begeistern, die Schülerinnen und Schüler suchten sich ihre ganz persönlichen Vogelsberger Motive und bildeten sie in den verschiedensten Techniken und Stilen ab. „Ich möchte Danke sagen für die Bereitschaft, einen Teil des Unterrichts diesem Projekt zu widmen und Bilder aus der Region zu malen“, freute sich Landrat Dr. Mischak. „Ich hoffe, ihr hattet Begeisterung und Freude und Spaß beim Malen.“



„Durch Kunst kann man die Welt ein wenig besser machen, neue Perspektiven schaffen und Aufmerksamkeit auf ein Thema lenken“, unterstrich Karsten Krämer, der stellvertretende Leiter der Alexander-von-Humboldt-Schule, der es begrüßte, dass das Thema Vogelsbergkreis aufgegriffen wurde. „Themen wie Region und Heimat können Orientierung geben, das muss nicht immer etwas Altmodisches sein – auch das kann Kunst zeigen.“ Den Achtklässlern sprach er ein großes Kompliment aus: „Ihr habt etwas Bleibendes geschaffen, ihr könnt stolz auf Euch sein.“ Lob gab es auch vom Kunstlehrer: „Ihr habt dieses Projekt ganz toll umgesetzt. Ihr seid echt gut!“, so Andreas Schmelzer abschließend.

(lifePR) (