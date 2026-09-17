Hier fühlen sich Kinder wohl

Na, hier geht man doch gerne in die Schule – genauer gesagt in die Betreuung. Die neu gestalteten Räume in der Gudrun-Pausewang-Schule in Maar nämlich bieten alles, was sich Kinder wünschen. Davon überzeugte sich jetzt auch der Erste Kreisbeigeordnete und Schuldezernent Patrick Krug gemeinsam mit dem Leiter des Vogelsberger Amtes für schulische Bildung und Betreuung, Matthias Röse. Aber nicht nur in die neuen Betreuungsräume investierte der Vogelsbergkreis, sondern auch in das Dach, in die energetische Sanierung des Schulgebäudes und in neue Fenster. Insgesamt nahm der Vogelsbergkreis rund 785.000 Euro am Schulstandort Maar in die Hand.



Knapp die Hälfte der rund 100 Schülerinnen und Schüler nutzt das Angebot der Nachmittagsbetreuung, erzählte Schulleiterin Heike Dietz, die sehr froh ist, dass nun ein neugestalteter Bereich zur Verfügung steht. Denn bisher spielte sich die Nachmittagsbetreuung in nur einem Raum ab. Es war viel zu eng, „da konnte sich niemand zurückziehen“. Diese Zeiten aber gehören der Vergangenheit an, jetzt ist die Betreuung umgezogen in ehemalige Verwaltungsräume. Der helle und großzügig geschnittene Bereich mit bunter Einrichtung bietet nun alle Möglichkeiten.



„Wer Familie und Beruf unter einen Hut bringen will, der braucht Sicherheit. Und genau die bieten wir mit einem verlässlichen Nachmittagsangebot an unseren Grundschulen“, unterstrich Erster Kreisbeigeordneter Patrick Krug. „Damit die Kinder sich wohlfühlen in ihren Schulen, muss natürlich auch das Raumangebot passen – und hier in Maar ist die Umgestaltung hervorragend gelungen“, so der Schuldezernent.



Gleichzeitig wies er auch die weiteren Sanierungsarbeiten an der Schule hin. So wurden 237.000 Euro in die Dachsanierung investiert. Eine PV-Anlage kostete 28.000 Euro, der Austausch der Fernster und der Umbau der Betreuungsräume wurden mit 240.000 Euro veranschlagt und die energetische Sanierung mit 250.000 Euro. Für die Einrichtung der Betreuungsräume kamen schließlich noch einmal 30.000 Euro hinzu.

(lifePR) (