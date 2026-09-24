Helmut Benner neuer Vorsitzender

Unüblich in der klassischen Verwaltung, im Bereich der Jugendämter aber gesetzlich vorgeschrieben: Diese Fachämter nämlich werden als zweigliedrige Behörde geführt, bestehen aus der eigentlichen Verwaltung und aus einem Jugendhilfeausschuss. Dieses politisch-gesellschaftliche Gremium entscheidet über Grundsatzfragen, die Jugendhilfeplanung und die Verteilung von Fördermitteln. „Da kommt viel Verantwortung auf Sie zu“, kündigt denn auch Landrat und Jugenddezernent Dr. Jens Mischak in der konstituierenden Sitzung dieses Beirates an.



Zu der kann er neben den Vertretern der Politik, die der Kreistag entsandt hat, die Träger der Jugendhilfeeinrichtungen, Mitarbeiter des Jugendamtes, Vertreter kirchlicher Organisationen, der Gewerkschaft, des Kreisjugendparlaments, des Sportkreises, des Gesundheitsamtes und anderer Einrichtungen mehr begrüßen. Zudem gehören „in der Jugendhilfe erfahrene“ dem Gremium an – so wie Helmut Benner, der frühere Leiter des Jugendamtes. Auch als Pensionär interessiert er sich „noch immer für das Thema Jugendhilfe, denn wir sind hier im Vogelsbergkreis so weit gekommen“, unterstreicht er. An dem Thema kann er weiter mitarbeiten – und zwar als neuer Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses. Einmütig wird er in der konstituierenden Sitzung im Kreishaus zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt und tritt damit die Nachfolge von Gerhild Hoos-Jacob an, die mit Ablauf der letzten Legislaturperiode verabschiedet worden war. Zur stellvertretenden Vorsitzenden wird mit Sonja Dickert eine Vertreterin aus der Politik gewählt.



„Sie üben eine wichtige Funktion aus“, sagt Landrat Dr. Mischak an die Adresse aller Ausschussmitglieder gerichtet und weist auf den „großen Haushaltsanteil des Jugendamtes“ hin. Und er lobt die bisherige sachliche Zusammenarbeit: Im Ausschuss herrschte „stets ein großes Einvernehmen, es ging immer um die Sache – über Träger- und Parteigrenzen hinweg“, blickt er zurück.



Das Thema, das seit Jahren im Mittelpunkt steht, ist zweifelsohne die „Sozialraumorientierung“. Laut Christian Kornmann, dem Leiter des Jugendamtes, ist der Vogelsbergkreis „mit einer der Vorreiter in Deutschland“. Immer wieder informieren sich daher auch Vertreter anderer Jugendämter im Vogelsbergkreis, dieser Tage wird eine Delegation aus dem Ilmkreis erwartet

(lifePR) (