Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1051208

Kreisausschuss des Vogelsbergkreises Goldhelg 20 36341 Vogelsbergkreis, Deutschland https://www.vogelsbergkreis.de
Ansprechpartner:in Frau Sabine Galle-Schäfer +49 6641 977333
Logo der Firma Kreisausschuss des Vogelsbergkreises

Haushalt 2026 ist genehmigt

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Früher als erwartet ist der Haushaltsplan des Vogelsbergkreises genehmigt worden. „Jetzt haben wir schon Mitte Februar Planungssicherheit und können Projekte angehen“, betont Landrat Dr. Jens Mischak in einer kurzen Stellungnahme, in der er sich ausdrücklich beim Regierungspräsidium Gießen für die schnelle Prüfung des Haushalts bedankt.

Das Zahlenwerk mit einem Gesamtvolumen von rund 265 Millionen Euro war im November eingebracht und im Dezember vergangenen Jahres mit breiter Mehrheit verabschiedet worden. Trotz gestiegener Sozialausgaben konnte auf eine Erhöhung der Kreisumlage verzichtet werden.

Aber: Die Haushaltssituation des Kreises ist angespannt, darauf weist das Regierungspräsidium auch in seiner Begleitverfügung hin und mahnt eine sparsame Haushaltsführung an. Im Interesse einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft seien Investitionsvorhaben genauestens auf ihre Notwendigkeit und deren Folgebelastungen hin zu prüfen.

Die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 sind im Internet unter www.vogelsbergkreis.de – Kreisverwaltung – Politik – Finanzen – Haushaltssatzung veröffentlicht.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.