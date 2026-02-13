Haushalt 2026 ist genehmigt
Das Zahlenwerk mit einem Gesamtvolumen von rund 265 Millionen Euro war im November eingebracht und im Dezember vergangenen Jahres mit breiter Mehrheit verabschiedet worden. Trotz gestiegener Sozialausgaben konnte auf eine Erhöhung der Kreisumlage verzichtet werden.
Aber: Die Haushaltssituation des Kreises ist angespannt, darauf weist das Regierungspräsidium auch in seiner Begleitverfügung hin und mahnt eine sparsame Haushaltsführung an. Im Interesse einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft seien Investitionsvorhaben genauestens auf ihre Notwendigkeit und deren Folgebelastungen hin zu prüfen.
Die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 sind im Internet unter www.vogelsbergkreis.de – Kreisverwaltung – Politik – Finanzen – Haushaltssatzung veröffentlicht.