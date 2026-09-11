„Großeinkauf“ für zehn Tage
Vogelsberger Amt für Gefahrenabwehr informiert über Bevorratung für den Krisenfall
Im Mittelpunkt stehen dabei die Sensibilisierung für Krisenprävention und eine angemessene persönliche Vorsorge. Das Ministerium hat dazu eine Kooperation mit dem Hessischen Handelsverband geschlossen, sodass in den 17 Landkreisen 21 ausgewählte Rewe-Märkte einen beispielhaften Notvorrat für eine Person für zehn Tage zeigen – ganz nach den Empfehlungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Zudem können sich die Kunden im Info-Stand von Susanne Pfeffer und Heidi Schmidt auch die kostenlose BBK-Broschüre „Vorsorgen für Krisen und Katastrophen" samt Checkliste sowie einen „Notfallbeutel“ mitnehmen.
Deren Blick wandert von der Broschüre indes ganz schnell zum vollgepackten Tisch. Dort finden sich Hygieneartikel, jede Menge Lebensmittel wie Bockwürstchen, Gemüse-Konserven, Nudeln, Honig, Kartoffeln im Glas, aber auch Süßigkeiten sowie Baby- oder Tiernahrung. Und natürlich Wasser: 20 Liter für eine Person für zehn Tage sollen es sein, erläutert Susannen Pfeffer. Pro Tag rechnet man anderthalb Liter zum Trinken und einen halben Liter zum Zubereiten von Essen.
Ganz wichtig neben der Notfallapotheke ist die Dokumentenmappe, ergänzt Heidi Schmidt. „Wenn man schnell das Haus verlassen muss, hat man dort alle wichtigen Unterlagen zusammen.“ Schließlich finden sich noch ganz praktische Helfer auf dem Tisch – eine Solarlampe etwa, ein Gaskocher und auch ein Kurbelradio, um im Notfall Informationen erhalten zu können.
Weitergehende Informationen finden sich auf der Seite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe unter https://www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.html