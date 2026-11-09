Gleichstellung im ländlichen Raum
Vorab wird es einen Online-Impulsvortrag geben. Dieser eröffnet das BarCamp mit einem kurzen Einstieg, der zentrale Perspektiven und aktuelle Fragen zur Gleichstellung im ländlichen Raum skizziert und Denkanstöße für die anschließenden Sessions gibt. Für die sammeln die Teilnehmer Themen und Fragen zum Leitthema und stellen dann gemeinsam den Sessionplan zusammen. In mehreren parallelen Runden werden die Themen dann diskutiert, erarbeitet und dokumentiert. Eine Session dauert maximal 45 Minuten. Ergebnisse, Learnings und nächste Schritte werden im Anschluss im Plenum zusammengeführt.
Interessierte werden gebeten, eigene Themenvorschläge mitzubringen, es braucht keine fertigen Präsentationen. Die Veranstaltung findet am 20. November von 15 bis 18 Uhr in der vhs in Alsfeld, Im Klaggarten 6, statt. Sie wird in Kooperation mit Mehr Demokratie e.V. - Landesverband Hessen durchgeführt. Um Anmeldung wird bis zum 15. November gebeten unter www.vhs-vogelsberg.de