Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1078765

Kreisausschuss des Vogelsbergkreises Goldhelg 20 36341 Vogelsbergkreis, Deutschland https://www.vogelsbergkreis.de
Ansprechpartner:in Frau Sabine Galle-Schäfer +49 6641 977333
Logo der Firma Kreisausschuss des Vogelsbergkreises

Gleichstellung im ländlichen Raum

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Anlässlich des „Internationalen Jahres der Frauen in der Landwirtschaft 2026“, es handelt sich um eine Initiative der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, bietet die Vogelsberger Volkshochschule ein „BarCamp Demokratie: Gleichstellung der Geschlechter im ländlichen Raum“ an. Bei einem BarCamp handelt es sich um eine offene Tagung, es gibt keinen festen Ablaufplan. Stattdessen bietet dieses Format Raum für Austausch, Vernetzung und konkrete Impulse rund um das Thema. Im Gegensatz zu klassischen Konferenzen wird das Programm nicht vorab festgelegt, die Teilnehmer gestalten es selbst. Alle sind eingeladen, eigene Fragen, Erfahrungen, Projekte oder Herausforderungen mitzubringen und eine Session anzubieten. So entsteht eine lebendige, interaktive Lernumgebung, die vom Mitmachen lebt.

Vorab wird es einen Online-Impulsvortrag geben. Dieser eröffnet das BarCamp mit einem kurzen Einstieg, der zentrale Perspektiven und aktuelle Fragen zur Gleichstellung im ländlichen Raum skizziert und Denkanstöße für die anschließenden Sessions gibt. Für die sammeln die Teilnehmer Themen und Fragen zum Leitthema und stellen dann gemeinsam den Sessionplan zusammen. In mehreren parallelen Runden werden die Themen dann diskutiert, erarbeitet und dokumentiert. Eine Session dauert maximal 45 Minuten. Ergebnisse, Learnings und nächste Schritte werden im Anschluss im Plenum zusammengeführt.

Interessierte werden gebeten, eigene Themenvorschläge mitzubringen, es braucht keine fertigen Präsentationen. Die Veranstaltung findet am 20. November von 15 bis 18 Uhr in der vhs in Alsfeld, Im Klaggarten 6, statt. Sie wird in Kooperation mit Mehr Demokratie e.V. - Landesverband Hessen durchgeführt. Um Anmeldung wird bis zum 15. November gebeten unter www.vhs-vogelsberg.de

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.