Girls and Boys in der Kreisverwaltung

Mit der Schul-IT ein Activboard für eine Gesamtschule konfigurieren, die Technik der Atemschutzübungsanlage in Alsfeld checken, eine Tierhhaltung besuchen oder einen Blick in die Haushaltspläne der Vogelsberger Kommunen werfen: Rund 20 junge Menschen aus dem Vogelsbergkreis, dem Kreis Hersfeld-Rotenburg oder dem Landkreis Fulda sind am Girls‘- and Boys‘-Day in verschiedenen Ämtern der Kreisverwaltung unterwegs, und sammeln so viele spannende Eindrücke. „Ich hoffe, ihr alle nehmt viel mit von diesem Tag voller neuer Eindrücke bei uns in der Kreisverwaltung“, sagt Landrat Dr. Jens Mischak, der die Jugendlichen in der Kreisverwaltung Lauterbach zum Ende des Girls‘- and Boys‘-Days verabschiedet. Ganz besonders wichtig dabei ist dem Landrat der Hinweis: „Eine Karriere in der Verwaltung – zum Beispiel auch in eurer Heimatkommune – bietet unglaublich viele Möglichkeiten, sich für seine Region einzusetzen“. Und: Die Einblicke in die verschiedenen Praktikumsmöglichkeiten, Ausbildungsberufe und dualen Studiengänge der Kreisverwaltung, den Arbeitsalltag, und erste Kontakte mit der Arbeitswelt, erleichtern später die Berufswahl. „Ob im Kreishaus oder dem Rathaus, man kann dort richtig was bewegen!“, gibt Dr. Mischak den jungen Menschen mit auf den Weg und wirbt für eine Ausbildung mit Zukunft in der Verwaltung. „Für das, was ihr euch vorgenommen habt, wünsche ich euch alles Gute. Und vielleicht sieht man sich in ein paar Jahren wieder, wenn ihr die Chancen einer Ausbildung beim Vogelsbergkreis nutzt“, merkt der Landrat abschließend an.





(lifePR) (