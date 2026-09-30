Gesundheit, Prävention und soziale Unterstützung

Wie vielfältig das Thema Gesundheit ist und wie viele unterschiedliche Angebote und Ansprechpartner direkt vor Ort zur Verfügung stehen, das zeigte sich eindrucksvoll beim Gesundheitstag am vergangenen Samstag in Grebenhain. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit, um sich zu informieren und um verschiedene Angebote kennenzulernen. Zudem konnten sie mit den Fachkräften an den Ständen ins Gespräch kommen.



Organisiert wurde der Gesundheitstag vom Pflegestützpunkt des Vogelsbergkreises gemeinsam mit der Gemeinde Grebenhain und dem MVZ Vogelsbergkreis.



Das Interesse an allen Angeboten war riesig: Die Vorträge waren durchgehend gut besucht und auch an den Informationsständen herrschte von Beginn bis zum Ende reger Betrieb.



Dabei wurde deutlich, dass Gesundheit weit mehr umfasst als medizinische Versorgung und Pflege. Auch Prävention, Bewegung, soziale Unterstützung, Beratung und Teilhabe gehören zu einer umfassenden Gesundheitsversorgung. Und Prävention sollte möglichst früh beginnen und Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen erreichen.



Entsprechend vielfältig war das Angebot. Der Bewegungskoordinator des Vogelsbergkreises und Krusche Physiotherapie boten praktische Informationen und Mitmachangebote rund um Bewegung und körperliche Gesundheit an. Auch die HeilPraxis Silke Frimmersdorf war mit einem Angebot vor Ort. Interessant war die Möglichkeit, bei Claudia Alt von der Styling Werkstatt eine Kopfuntersuchung durchführen zu lassen, die bei den Besuchern auf großes Interesse stieß. Die Fachstelle Prävention im Alter der Kreisverwaltung stellte ihre Arbeit und ihre Angebote zur Gesundheitsförderung und Prävention vor.



Die medizinischen Akteure informierten zudem in verschiedenen Vorträgen über unterschiedliche Themen. Vertreten waren unter anderem das MVZ Vogelsbergkreis, die Vogelsbergklinik, die Praxis für Schmerztherapie, Hautärztin Sonja Megner sowie „Kardiologe Herzschlag Vogelsberg“. Auch die Apotheke Grebenhain, Schuh und Orthopädie Scholtes, Medizintechnik GmbH RMK Rhein-Main-Kinzig sowie weitere Gesundheitsanbieter und Vertreterinnen und Vertreter des Vogelsbergkreises waren vor Ort.



Ein Schwerpunkt lag auch auf Familien und Kindern. Die Familienbezogene Jugendhilfe FAJUSO bot für die jüngeren Besucher Glitzertattoos und Steinebemalen an. Auch der Arbeitskreis Jugendzahnpflege war vertreten. Der DRK-Ortsverband bot mit einer Drohnen-Suchaktion eine besondere Attraktion für Kinder, Familien und Erwachsene.



Breiten Raum nahmen auch die Bereiche Pflege und Soziales ein. Beim Pflegestützpunkt, der Betreuungsbehörde, dem Sozialpsychiatrischen Dienst, der Gesundheitskoordination, dem Hospiz- und Palliativnetzwerk Vogelsberg, der Diakonie Hoher Vogelsberg, Aterima Care, der Nachbarschaftshilfe „Bürger für Bürger e. V.“ und dem VdK Grebenhain konnten sich die Besucher über unterschiedliche Unterstützungsangebote informieren.



Damit zeigte der Gesundheitstag auch, wie wichtig die Vernetzung der verschiedenen Akteure vor Ort ist. Gesundheit beginnt nicht erst dann, wenn jemand krank oder pflegebedürftig ist. Bewegung, Prävention, soziale Unterstützung, Beratung und Angebote für Familien und Kinder können dazu beitragen, Gesundheit und Lebensqualität frühzeitig zu fördern.



Für das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt. Im Außenbereich gab es einen Imbiss. Die Eltern des Kita-Elternbeirats aus Grebenhain boten Kaffee und Kuchen an und trugen damit ebenfalls zum gelungenen Tag bei.



Am Gesundheitstag präsentierten sich unter anderem:



Bewegungskoordinator, Fachstelle Prävention im Alter, Krusche Physiotherapie, Betreuungsbehörde, Diakonie Hoher Vogelsberg, Kalinka, Anima, Schuh und Orthopädie Scholtes, Styling Werkstatt Claudia Alt, Praxis für Schmerztherapie, HeilPraxis Silke Frimmersdorf, DRK-Ortsverband, Nachbarschaftshilfe Bürger für Bürger e. V., Vogelsbergklinik, Hautärztin Sonja Megner, Aterima Care, ASH Oberhessen, MVZ Vogelsbergkreis, Kardiologe Herzschlag Vogelsberg, Apotheke Grimmen, Hospiz- und Palliativnetzwerk Vogelsberg mit Palliativkoordinatorin und Hospizdienst, Pflegestützpunkt, Sozialpsychiatrischer Dienst, Gesundheitskoordination, VdK Grebenhain, Arbeitskreis Jugendzahnpflege, Medizintechnik GmbH RMK Rhein-Main-Kinzig, FaJuSo, Rehasport Grebenhain.



Beratung auch weiterhin vor Ort



Wer beim Gesundheitstag auf den Pflegestützpunkt aufmerksam geworden ist oder Fragen rund um Pflege, Pflegegrad, Unterstützung im Alltag oder passende Versorgungsangebote hat, kann die wohnortnahen Sprechstunden von Marcelina Vorwerk vom Pflegestützpunkt des Vogelsbergkreises nutzen.



In Grebenhain findet die Sprechstunde montags von 9 bis 13 Uhr, in Freinsteinau dienstags von 9 bis 13 Uhr statt. Zusätzlich gibt es einmal im Monat eine Sprechstunde im Mehrgenerationenhaus in Schotten.



Damit bleibt auch nach dem Gesundheitstag die Möglichkeit bestehen, sich direkt vor Ort beraten zu lassen und gemeinsam nach passenden Unterstützungs- und Versorgungsmöglichkeiten zu suchen.

(lifePR) (