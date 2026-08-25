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Gesprächsangebot des Seniorenbeauftragten: Kreisbeigeordneter Hans-Jürgen Schäfer startet Sprechstunde am 1. September

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Auch der neue Beauftragte für Senioren und Inklusion des Vogelsbergkreises, Kreisbeigeordneter Hans-Jürgen Schäfer, bietet Sprechstunden an – erstmals am kommenden Dienstag, 1. September, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr. Erreichbar ist der Beauftragte telefonisch unter 06641 977 216.

Unter anderem können in der Telefonsprechstunde persönliche Anliegen besprochen, Vorschläge, Anregungen und Ideen vorgebracht und Erfahrungen ausgetauscht werden.

Außerhalb dieser Sprechstunde werden Fragen und Anregungen unter der genannten Telefonnummer oder per E-Mail an seniorenbeauftragter@vogelsbergkreis.de entgegengenommen und an den Seniorenbeauftragten weitergeleitet.

Persönliche Gesprächstermine möglich

Wer im Rahmen der Sprechstunde einen persönlichen Gesprächstermin mit dem Beauftragten wünscht, kann das im Vorfeld telefonisch oder per E-Mail vereinbaren. Dazu müssen die Fragen oder Anliegen kurz beschrieben werden, und Name, Adresse, Telefonnummer beziehungsweise E-Mail-Adresse angegeben werden.

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