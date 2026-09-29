Gesprächsangebot des Seniorenbeauftragten: Kreisbeigeordneter Hans-Jürgen Schäfer bietet am 6. Oktober Sprechstunde an
Unter anderem können in der Telefonsprechstunde persönliche Anliegen besprochen, Vorschläge, Anregungen und Ideen vorgebracht und Erfahrungen ausgetauscht werden.
Außerhalb dieser Sprechstunde werden Fragen und Anregungen unter der genannten Telefonnummer oder per E-Mail an seniorenbeauftragter@vogelsbergkreis.de entgegengenommen und an den Seniorenbeauftragten weitergeleitet.
Persönliche Gesprächstermine möglich
Wer im Rahmen der Sprechstunde einen persönlichen Gesprächstermin mit dem Beauftragten wünscht, kann das im Vorfeld telefonisch oder per E-Mail vereinbaren. Dazu müssen die Fragen oder Anliegen kurz beschrieben werden, und Name, Adresse, Telefonnummer beziehungsweise E-Mail-Adresse angegeben werden.