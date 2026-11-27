Geschichte erlebbar machen – das ist das Ziel in Ulrichstein, wo sich der bestehende Stadtpark zu einem Mehrgenerationenpark entwickeln soll. Ein ambitioniertes und schönes Projekt, das mit insgesamt 200.000 Euro veranschlagt ist. Für das es aber auch eine großzügige Zuwendung aus Leader-Mitteln gibt: Landrat Dr. Jens Mischak kann Ulrichsteins Bürgermeister Dr. Steffen Scharmann einen Zuwendungsbescheid über 150.000 Euro überreichen – das entspricht einer Förderquote von 75 Prozent.



„Ihr habt euch einiges vorgenommen“, kommentiert der Landrat bei der Bescheidübergabe. So soll in der Kernstadt Ulrichstein ein zentraler Begegnungs-, Bewegungs- und Bildungsort für die Bürger und für Gäste aller Altersgruppen entstehen. Herzstück des Ganzen wird eine individuell gefertigte Spielburg sein, die die historische Burgruine auf dem Hausberg aufgreift und damit einen unmittelbaren Bezug zur Geschichte Ulrichsteins herstellt. Ergänzt werden soll die Anlage unter anderem durch barrierefreie Spielgeräte, Bewegungs- und Fitnessangebote, einen Bouleplatz und einen Pavillon. Der soll nicht nur als wettergeschützter Aufenthaltsort dienen, er soll gleichzeitig die veränderten Lebens- und Arbeitsgewohnheiten im ländlichen Raum berücksichtigen. Durch WLAN und Lademöglichkeiten für mobile Endgeräte entstehen Möglichkeiten für eine digitale Kommunikation und sogar für mobiles Arbeiten.



Ein besonderer Schwerpunkt des Projektes liegt auf der Vermittlung der Geschichte Ulrichsteins, erläutert Landrat Dr. Jens Mischak und verweist ebenso auf die Bedeutung der Natur- und Kulturlandschaft des Vogelsberges insgesamt. Die Burganlage bietet dabei den zentralen Anknüpfungspunkt. Ergänzend soll entlang der Wege ein historischer Zeitstrahl die Entwicklung der Stadt aufzeigen. Über einen QR-Code können die Besucher weiterführende Informationen, historische Bilder und Erläuterungen abrufen.



Gleichzeitig wird ein Natur- und Geschichtspfad in die Parkanlage integriert, der den Bezug zum Schlossberg, zum Vogelsberggarten sowie zu den ökologischen Besonderheiten der Region herstellt. Verschiedene Themen – von der vulkanischen Entstehung des Vogelsbergs über heimische Pflanzenarten bis hin zum geplanten Kleinstlebewesen-Biotop für Insekten und Igel – werden dabei vermitteln. „Dadurch entsteht ein außerschulischer Lernort, der Geschichte, Naturbildung und Umweltbewusstsein miteinander verbindet“, unterstreicht der Landrat und weist auf einen weiteren Aspekt hin: Der Stadtpark liegt in unmittelbarer Nähe der überregionalen Radwege R4 und R7. Interessant daher: An einer digitalen Stele gibt es Infos zu Radwegen, zu touristischen Zielen, Veranstaltungen und Sehenswürdigkeiten.



Ziel des gesamten Projektes „ist die Schaffung eines dauerhaft nutzbaren Begegnungsortes, der Geschichte, Bildung, Freizeit, nachhaltige Mobilität und gesellschaftliches Miteinander verbindet“. so der Landrat abschließend.

(lifePR) (