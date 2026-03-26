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Georg-August Zinn – ein Leben für Demokratie

Vortrag in der Volkshochschule

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Er prägte Hessen wie kein anderer: Der Wiederaufbau der kriegszerrütteten Region und die Integration von Vertriebenen und Flüchtlingen waren Mammutaufgaben, denen sich Georg-August Zinn annahm und die er bewältigte. Dieses Jahr markiert gleich mehrere seiner Jubiläen: seinen 125. Geburtstag, seinen 50. Todestag und den 75. Jahrestag des Beginns seiner Amtszeit als Ministerpräsident im Januar 1951. Aus diesem Anlass organisiert die Volkshochschule des Vogelsbergkreises in Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung am 23. April um 18 Uhr einen Vortrag über Zinn und seine Geschichte.

Die Veranstaltung findet in Alsfeld, Im Klaggarten 6, statt. Nach der Begrüßung durch den Leiter des Landesbüros Hessen der Friedrich-Ebert-Stiftung, Dr. Vinzenz Huzel, sowie vhs-Fachbereichsleiterin Politische Bildung, Jennifer Curlett, spricht der Erste Kreisbeigeordnete Patrick Krug ein Grußwort. Es folgt ein Vortrag über Zinns Leben für Demokratie und Verantwortung von dem Historiker Prof. Dr. Walter Mühlhausen. Auch der Sohn des ehemaligen Ministerpräsidenten, Dr. Georg-Christian Zinn, nimmt an der Veranstaltung teil und berichtet im Gespräch mit Prof. Mühlhausen über das Leben von Georg-August Zinn.

Die Veranstaltung markiert gleichzeitig die Eröffnung einer Georg-August-Zinn Ausstellung in den Räumen der der vhs. Sie ist zu den üblichen Öffnungszeiten bis zum 7. Mai zu sehen.

Um Anmeldung wird gebeten, Anmeldeschluss ist am 15. April. Anmeldung unter https://vhs.link/g7z53b und für mehr Informationen bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de.

 
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