Wie lassen sich auch künftig Fachkräfte für den Vogelsbergkreis gewinnen, gezielt qualifizieren und langfristig in der Region halten? Mit Fragen wie diesen beschäftigen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Netzwerktreffens Fachkräftesicherung, so auch beim jüngsten Treffen, als wieder zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Bildung in den Räumlichkeiten der Volkshochschule in Alsfeld zusammenkamen. In regelmäßigem Turnus bietet das Forum eine wichtige Plattform, um Herausforderungen auf dem regionalen Arbeitsmarkt zu diskutieren und konkrete Projekte auf den Weg zu bringen.



Landrat Dr. Jens Mischak zeigte sich erfreut über die große Resonanz und die stark besetzte Runde. In seiner Begrüßung hob er die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit aller regionalen Akteure hervor: „Dass auch heute wieder so viele Vertreterinnen und Vertreter aus unterschiedlichen Bereichen zusammengekommen sind, zeigt die große Bedeutung der Fachkräftesicherung. Nur wenn Wirtschaft, Bildungseinrichtungen und Verwaltung an einem Strang ziehen, können wir dem demografischen Wandel wirksam begegnen und unseren Standort nachhaltig stärken.“



Auch Michael Beck, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Gießen, unterstrich die Notwendigkeit gemeinsamer Strategien: „Der Arbeitsmarkt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Wir haben auch im Vogelsbergkreis mehr Ausbildungsstellen als Bewerber. Deshalb müssen wir junge Menschen direkt vor Ort für eine Ausbildung begeistern und dafür sind wir hier.“



Gleich drei Impulsvorträge erwarteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Treffens.



Anne Prell von der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) stellte das Programm „InternationalTalents@THM“ sowie den zugehörigen Arbeitskreis „Internationale Talente für Mittelhessen“ vor. Ziel von beidem ist es, Studierende aus dem Ausland, die ihr gesamtes Studium in Deutschland absolvieren, entlang des Studienverlaufs gezielt zu begleiten und mit der heimischen Wirtschaft zu vernetzen. Das Programm reicht von der fachlichen und sprachlichen Vorbereitung zum Studienbeginn, über individuelles Coaching für den Studienerfolg, bis hin zur gezielten Vorbereitung auf Praktika, Werkstudentenjobs und den Berufseinstieg. Über das International Career Center wird schließlich der direkte Kontakt zu regionalen Unternehmen geknüpft, um den Übergang in den mittelhessischen Arbeitsmarkt erfolgreich zu gestalten.



Rainer Eisenach, Projekt- und Bereichsleitung beim Bildungs- und Technologiezentrum für Elektro- und Informationstechnik Lauterbach (BZL), präsentierte das vom Bundesinstitut für Berufsbildung geförderte Innovations- und Bildungsprojekt „ILNET“. Ziel des Vorhabens ist es, die überbetriebliche Ausbildung im Elektrohandwerk zu modernisieren und Auszubildende praxisnah auf die Energiewende sowie vernetzte Gebäudetechnik vorzubereiten. Herzstück auf dem Gelände des BZL ist ein speziell ausgestattetes Tiny House als reale Praxis-Lernumgebung – inklusive Photovoltaik-Anlage, Energiespeicher, Wärmepumpe und E-Auto-Wallbox. Ergänzt durch Virtual-Reality-Anwendungen erlernen Nachwuchskräfte dort Zukunftstechnologien rund um Smart Home und IT-Sicherheit. Zudem bietet das Projekt durch Schulungen für Lehrkräfte und enge Kooperationen mit regionalen Betrieben und Berufsschulen für einen nachhaltigen Wissenstransfer.



Harald Finke, Ausbildungsförderer beim Vogelsbergkreis, informierte über das Projekt „Tage der Ausbildung“, bei dem Jugendliche die Möglichkeit haben, sich nachmittags direkt vor Ort in Ausbildungsbetrieben umzuschauen und unterschiedliche Ausbildungsberufe kennenzulernen.



Nun gibt es eine Neuerung, die Finke vorstellte: Ein eigener Schulklassen-Wettbewerb soll noch mehr junge Menschen motivieren, die vielfältigen beruflichen Perspektiven im Vogelsbergkreis kennenzulernen. Drei heimischen Klassenkassen winken dabei Preise im Gesamtwert von 500 Euro. Ausgezeichnet werden die drei Schulklassen, die prozentual die höchsten Anteile an teilnehmenden Schülerinnen und Schülern bei den „Tagen der Ausbildung“ stellen.



Im Anschluss an die Vorträge nutzten die Teilnehmer die Gelegenheit zum intensiven Austausch, um eigene Ideen einzubringen und nächste Schritte für die gemeinsame Projektarbeit zu planen. Landrat Dr. Jens Mischak zog ein rundum positives Fazit der Veranstaltung: „Die vorgestellten Projekte zeigen eindrucksvoll, wie viel Kreativität und Engagement in unserem Kreis steckt. Mit Initiativen wie dem modernen Praxis-Lernort am BZL, dem attraktiven Schulklassen-Wettbewerb oder der gezielten Einbindung internationaler Studierender schaffen wir beste Voraussetzungen, damit der Vogelsbergkreis auch in Zukunft ein attraktiver Arbeits- und Lebensraum bleibt.“

(lifePR) (