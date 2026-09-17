Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1073303

Kreisausschuss des Vogelsbergkreises Goldhelg 20 36341 Vogelsbergkreis, Deutschland https://www.vogelsbergkreis.de
Ansprechpartner:in Herr Christian Lips +49 6641 977272
Logo der Firma Kreisausschuss des Vogelsbergkreises

„Gemeinsam. Bunt. Vogelsberg.“:

Veranstaltungen des Vogelsbergkreises im Rahmen der Interkulturellen Woche 2026 Ende September und Anfang Oktober

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
„Gemeinsam. Bunt. Vogelsberg.“ – so lautet das Motto der diesjährigen Interkulturellen Woche. Und unter diesem sind es bis Ende Oktober knapp 20 Lesungen, Workshops, Vorträge, Feste, Ausstellungen, Gesprächsangebote, Musik- und Mitmachangebote, die noch bis Ende Oktober im gesamten Kreisgebiet stattfinden. Als Veranstalter mit dabei sind – neben vielen weiteren Akteuren aus der gesamten Region – auch das Familienbündnis, das WIR-Vielfaltszentrum, die Volkshochschule sowie die DEXT-Fachstelle des Vogelsbergkreises.

Am Donnerstag, 24. September, präsentieren das WIR-Vielfaltszentrum und die DEXT-Fachstelle des Vogelsbergkreises ab 20 Uhr im Lauterbacher Lichtspielhaus gemeinsam den Kinofilm „Kein Land für Niemand“. Der Dokumentarfilm beleuchtet den politischen und gesellschaftlichen Wandel in der Migrationsdebatte. Im Anschluss an den rund zweistündigen Film der Regisseure Max Ahrens und Maik Lüdemann ist Raum für einen gemeinsamen Austausch zum Thema.

Am darauffolgenden Samstag, 26. September, steht schließlich das „Familienfest für Alle“ in Schlitz auf dem Programm. Im Event-Café am Damenweg 7 finden Interessierte von 12 bis 17 Uhr unter anderem Mal- und Luftballon-Aktionen, Unterhaltung, Musik, Info-Stände und leckeres Essen. Zur gemeinsamen Veranstaltung von AWO, Familienbündnis, VdK, WIR-Vielfaltszentrum und Jugendrotkreuz kann man sich unter 0160 4779516 oder vorstand@awo-vogelsberg.de informieren. Das „Familienfest für Alle“ startet um 12 Uhr mit einem Gemüseeintopf, für den man sich telefonisch oder per E-Mail anmelden muss. Kaffee und Kuchen werden bis 16 Uhr angeboten.

Vom 28. September bis zum 16. Oktober ist die Ausstellung „Rechter Terror in Hessen“ in der vhs des Vogelsbergkreises, Im Klaggarten 6, in Alsfeld zu sehen. Der Mord an Dr. Walter Lübcke und das Attentat von Hanau sind prominente Beispiele rechter Gewalt in Hessen. Auf der Grundlage der Recherchen zu ihrem Buch „Rechter Terror in Hessen” haben die Politikwissenschaftler Sascha Schmidt und Yvonne Weyrauch nun eine Ausstellung konzipiert.

Die Kick-Off-Veranstaltung findet am Montag, 28. September, um 18 Uhr statt. Bis zum 16. Oktober ist die Ausstellung unter der Woche täglich von 8 bis 16 Uhr zu sehen.

Am Donnerstag, 1. Oktober, liest Rita Weber-Seyed Vossoughi aus der Reisereportage „Rückkehr nach Syrien“ von Ronya Othmann. Die Lesung – gemeinsam von Stadtbücherei Lauterbach, der AWO und dem WIR-Vielfaltszentrum veranstaltet – bietet Gelegenheit, die interessante Reportage der Autorin kennenzulernen und mehr über die aktuelle Situation in Syrien, die Folgen von Flucht und Vertreibung sowie die Perspektiven der Menschen vor Ort zu erfahren.

Die Lesung im Raum Eselsohr der Stadtbücherei Lauterbach, Obergasse 44, beginnt um 19 Uhr.

Weitere Informationen sowie eine Übersicht aller Termine der Interkulturellen Woche 2026 finden Interessierte auf www.vogelsbergkreis.de/ikw.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.