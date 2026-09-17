„Gemeinsam. Bunt. Vogelsberg.“:
Veranstaltungen des Vogelsbergkreises im Rahmen der Interkulturellen Woche 2026 Ende September und Anfang Oktober
Am Donnerstag, 24. September, präsentieren das WIR-Vielfaltszentrum und die DEXT-Fachstelle des Vogelsbergkreises ab 20 Uhr im Lauterbacher Lichtspielhaus gemeinsam den Kinofilm „Kein Land für Niemand“. Der Dokumentarfilm beleuchtet den politischen und gesellschaftlichen Wandel in der Migrationsdebatte. Im Anschluss an den rund zweistündigen Film der Regisseure Max Ahrens und Maik Lüdemann ist Raum für einen gemeinsamen Austausch zum Thema.
Am darauffolgenden Samstag, 26. September, steht schließlich das „Familienfest für Alle“ in Schlitz auf dem Programm. Im Event-Café am Damenweg 7 finden Interessierte von 12 bis 17 Uhr unter anderem Mal- und Luftballon-Aktionen, Unterhaltung, Musik, Info-Stände und leckeres Essen. Zur gemeinsamen Veranstaltung von AWO, Familienbündnis, VdK, WIR-Vielfaltszentrum und Jugendrotkreuz kann man sich unter 0160 4779516 oder vorstand@awo-vogelsberg.de informieren. Das „Familienfest für Alle“ startet um 12 Uhr mit einem Gemüseeintopf, für den man sich telefonisch oder per E-Mail anmelden muss. Kaffee und Kuchen werden bis 16 Uhr angeboten.
Vom 28. September bis zum 16. Oktober ist die Ausstellung „Rechter Terror in Hessen“ in der vhs des Vogelsbergkreises, Im Klaggarten 6, in Alsfeld zu sehen. Der Mord an Dr. Walter Lübcke und das Attentat von Hanau sind prominente Beispiele rechter Gewalt in Hessen. Auf der Grundlage der Recherchen zu ihrem Buch „Rechter Terror in Hessen” haben die Politikwissenschaftler Sascha Schmidt und Yvonne Weyrauch nun eine Ausstellung konzipiert.
Die Kick-Off-Veranstaltung findet am Montag, 28. September, um 18 Uhr statt. Bis zum 16. Oktober ist die Ausstellung unter der Woche täglich von 8 bis 16 Uhr zu sehen.
Am Donnerstag, 1. Oktober, liest Rita Weber-Seyed Vossoughi aus der Reisereportage „Rückkehr nach Syrien“ von Ronya Othmann. Die Lesung – gemeinsam von Stadtbücherei Lauterbach, der AWO und dem WIR-Vielfaltszentrum veranstaltet – bietet Gelegenheit, die interessante Reportage der Autorin kennenzulernen und mehr über die aktuelle Situation in Syrien, die Folgen von Flucht und Vertreibung sowie die Perspektiven der Menschen vor Ort zu erfahren.
Die Lesung im Raum Eselsohr der Stadtbücherei Lauterbach, Obergasse 44, beginnt um 19 Uhr.
Weitere Informationen sowie eine Übersicht aller Termine der Interkulturellen Woche 2026 finden Interessierte auf www.vogelsbergkreis.de/ikw.