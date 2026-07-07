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Gelungenes Fest der Begegnung

Internationales Demokratie- und Freundschaftsfest im Alsfelder Bürgergarten

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Es war ein gelungenes Fest der Begegnung: Zahlreiche Besucherinnen und Besucher erlebten auf dem Internationalen Demokratie- und Freundschaftsfest im Alsfelder Bürgergarten einen abwechslungsreichen Nachmittag mit Kultur, Musik und Austausch. Organisiert von der „Demokratie leben!“ – Koordinierungsstelle des Vogelsbergkreises in Kooperation mit zahlreichen lokalen Projektpartnern, Vereinen und Netzwerken stand das Fest ganz im Zeichen von Vielfalt, Demokratie und respektvollem Miteinander, heißt es in der Pressemitteilung der Koordinierungsstelle.

Nach Begrüßungen durch den Vogelsberger Landrat Dr. Jens Mischak und den Alsfelder Bürgermeister Stephan Paule führten Silvia Lucas und Sina Günther durch ein abwechslungsreiches, interkulturelles Programm: Eine Kindertanzgruppe der Alsfelder Moscheegemeinde, das „Acht Ohren Trio“ mit dem interkulturellen Frauenprojekt „Frauen machen Musik“, die inklusive Band „Crazy Mountain Birds“ und die Streicher der Alsfelder Musikschule begeisterten mit ihrer künstlerischen Vielfalt. Musikalische und tänzerische Angebote luden Jung und Alt zum Mitmachen ein.

Neben vielfältigen kulinarischen Angeboten lokaler Vereine konnten sich die Gäste auch über diverse Bastelangebote, Wasserspiele und weitere Spielmöglichkeiten freuen. An den Informationsständen kamen Menschen unterschiedlicher Hintergründe und Kulturen miteinander ins Gespräch und knüpften neue Kontakte.

Die Veranstalter zeigten sich mit dem Verlauf des Festes sehr zufrieden. Die Stimmung war offen, interessiert und fröhlich. „Das große Interesse und die hohe Besucherzahl machten deutlich, wie wichtig Begegnungsorte sind, an denen Gemeinschaft, Offenheit und gegenseitiger Respekt gelebt werden können“, so die Veranstalter in ihrer Pressemitteilung, und fügen an: „Das alljährliche Freundschaftsfest setzte damit erneut ein starkes Zeichen für Zusammenhalt und Vielfalt im Vogelsbergkreis.“

Wer Lust hat, mehr über „Demokratie leben!“ zu erfahren, ist zu den monatlichen Netzwerkstammtischen eingeladen. Interessierte können sich unter loko@vielfalt-im-vb.de für weitere Informationen melden.

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