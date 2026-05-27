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Gelungener Auftakt in der Schlitzer Destillerie: Stammtisch zur Regionalmarke gestartet

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Mit einer kurzweiligen Führung durch die Edelobst-, Geist- und Kornbrennerei der Schlitzer Destillerie startete der erste Stammtisch der Regionalmarke „Vogelsberg ORIGINAL“. „Wir sollten uns besser kennenlernen, um gemeinsam an unserer Marke zu arbeiten. Deshalb haben wir den Stammtisch ins Leben gerufen und freuen uns sehr, hier bei einem unserer Vogelsberg ORIGINALE den Auftakt zu machen“, schilderte Anette von Haugwitz vom Verein Region Vogelsberg e.V. den Hintergrund. Gemeinsam mit Kollegin Gaby Richter (Vogelsbergkreis) begrüßte sie die Gäste. Eingeladen waren alle Vereinsmitglieder sowie Verantwortliche der Märkte und Verkaufsstellen von Vogelsberg-ORIGINAL-Produkten. Immerhin zwei Drittel der Erzeuger sind bisher den Weg der Regionalmarke zum Verein mitgegangen. Im lockeren Austausch wurden Ideen gesammelt und diskutiert. Die nächsten Schritte wurden festgelegt – unter anderem im Bereich der Werbung und Präsentation. Auch die nächsten Stammtische sind bereits ins Auge gefasst. Wer neugierig auf die Regionalmarke ist oder Lust hat, selbst ein „Vogelsberg ORIGINAL“ zu werden, kann sich hier informieren: https://vogelsberg-original.de/die-regionalmarke/  

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