Gelungene Auftaktveranstaltung der Frauenwochen im Vogelsbergkreis

Mit einem besonderen Kinoabend hat das Frauennetzwerk des Vogelsbergkreises am Internationalen Frauentag die Frauenwochen eröffnet. Bei Sekt und Popcorn wurde der Film „Ein Tag ohne Frauen“ im ausverkauften Lichtspielhaus Lauterbach gezeigt. Elisabeth Hillebrand, Beauftragte für Gleichstellung und Integration des Vogelsbergkreises, thematisierte in ihrer Begrüßungsrede die Geschichte der Frauenrechte und des Frauennetzwerks. Der Dokumentarfilm „Ein Tag ohne Frauen“ erzählt die Geschichte des isländischen Frauenstreiks vom 24. Oktober 1975 – jenem Tag, an dem rund 90 Prozent der Isländerinnen ihre Arbeit niederlegten, ob zu Hause, in der Fabrik oder im Büro. Die Protagonistinnen berichteten im Film mitreißend und selbstironisch von ihren Erfahrungen. Die Botschaft des Abends war unmissverständlich: Von alleine ändert sich nichts. Im Anschluss nutzten einige Besucherinnen die Gelegenheit zum Austausch. Im Rahmen der diesjährigen Frauenwochen finden noch bis Ende März zahlreiche Veranstaltungen unter dem Motto „Frauengeschichten“ statt. Das ausführliche Programm finden Sie hier.

