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Gegen Hass, für die Vielfalt: Queer-Treff Lauterbach setzt ein Zeichen zum IDAHOBIT

Für Vielfalt

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Am 17. Mai wird es weltweit bunt und laut. Zum „internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie“ (kurz: IDAHOBIT) machen Menschen rund um den Globus auf die Rechte der LGBTQIA+-Gemeinschaft aufmerksam.

Der 17. Mai ist kein Zufall: An diesem Tag im Jahr 1990 beschloss die Weltgesundheitsorganisation (WHO), dass Homosexualität keine Krankheit ist. Seitdem gilt dieser Tag als Meilenstein für die Freiheit und Anerkennung von Menschen, die nicht der Mehrheitsgesellschaft in Bezug auf ihre Liebe oder ihr Geschlecht entsprechen.

Um die Botschaft des Tages zu unterstreichen, möchte der Queer-Treff Lauterbach, der vom Jugendamt des Kreises betreut wird, alle Menschen einladen, sich solidarisch zu zeigen und an diesem Tag eine Regenbogenflagge zu hissen. Wer keine echte Fahne hat, könne auch in den sozialen Netzwerken Flagge zeigen. Dabei könne man den Hashtag #IDAHOBIT Vogelsbergkreis nutzen, um Solidarität zu zeigen.

Man könne, heißt es in der Pressemeldung, auch selbst Farbe bekennen, indem man an diesem Tag ein buntes Accessoire trägt oder zum Beispiel ein Schaufenster in Regenbogenfarben dekorieren.

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