Fußball im Nationalsozialismus – Ein Besuch bei der Eintracht Frankfurt

Einen Besuch bei Eintracht Frankfurt bietet die Volkshochschule des Vogelsbergkreises am Montag, 25. März, an. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Eintracht Frankfurt Museum, Mörsfelder Landstraße 362.Das Eintracht Frankfurt Museum bietet zahlreiche Bildungsangebote zu verschiedenen Themenbereichen, ob Religion, Geschichte oder Politik. „Die Themen Nationalsozialismus und Extremismus sind vielschichtige Komplexe, durch die sich demokratisches Verständnis erzielen und festigen lassen kann. Der Zugang über Fußball und einen speziellen Verein mit seinen Protagonisten ist jedoch äußerst lebendig und erzeugt Interesse“, so die vhs in einer Pressemitteilung. Das Thema Gleichschaltung werde durch das Zeigen von realen Sportausweisen der Hitlerjugend oder die persönlichen Schicksale jüdischer Mitglieder anschaulich und verständlich vermittelt.Der Besuch beginnt mit einer kurzen Einführung in die Geschichte des Sports und des Fußballs, dann werden die Machtübernahme der Nationalsozialisten und die Konsequenzen für Sportvereine sowie die Vereinnahmung der Jugend thematisiert. Auf dem anschließenden Geländerundgang betrachtet die Besuchergruppe verschiedene Stationen, an denen die Geschichte des Vereins erlebbar wird. Zudem werden Mahnmale gegen Rassismus und Ausgrenzung besucht. Höhepunkt wird der abschließende Stadionrundgang sein mit Besichtigung der Tribüne und der Spielerkabinen.Der Programmablauf für Montag, 25. März:9.30 Uhr: Treffpunkt Eingang Eintracht Frankfurt Museum, Mörfelder Landstraße 362, 60528 Frankfurt/Main10 Uhr: Museumsbesuch der Eintracht Frankfurt11.30 Uhr: Mittagspause (Verpflegung selbst mitbringen)12.30 Uhr: Stadionbesichtigung Deutsche Bank Arena (Spielfeld, Tribüne, Kabinen)14 Uhr: AbreiseDie Anreise und Abreise erfolgt selbständig. Der Besuch des Eintracht Museums kostet für Erwachsene 13 Euro; für Schüler 11 Euro (auch mit Schülerausweis).Für weitere Fragen oder Anmeldungen kann man sich an die Volkshochschule unter der Telefonnummer 06631/792-7820 oder unter www.vhs-vogelsberg.de wenden.