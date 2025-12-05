„Freundebuch“ und Kreisverwaltung

Was ist Ihr Lieblingsverein? Warum sind da eine Blume und ein Löwe im Wappen? Was mögen Sie an Ihrer Arbeit am liebsten? Was wünschen Sie sich für den Kreis? Was sind Ihre Hobbys? Was macht die Kreisverwaltung? Was sind Lieblingsfarbe und Lieblingstier? – Wenn die Fragen im Minutentakt zwischen „Freundebuch“ und Verwaltungsaufgaben wechseln, kann das für den Ersten Kreisbeigeordneten und Schuldezernent Patrick Krug beim Termin im Sitzungssaal der Kreisverwaltung nur eines bedeuten: Es ist keine Ausschusssitzung oder ein Pressegespräch. An diesem Nachmittag sind es die 4a und die 4b der Cornelia-Funke-Schule Schwalmtal, die gemeinsam mit ihren Klassenlehrerinnen Andrea Hausmann und Pia Kreuder sowie Teilhabeassistentin Lotte Duchardt am Goldhelg zu Gast sind.



Der Besuch ist der Auftakt für eine Unterrichtseinheit, in der sich die Grundschüler intensiv mit dem Vogelsbergkreis befassen. „Daher begrüße ich euch heute ganz herzlich hier bei uns in der Kreisverwaltung“, sagt Patrick Krug und verspricht, den jungen Schwalmtalerinnen und Schwalmtalern einen Einblick in seine Arbeit und die der Verwaltung zu geben. „Denn die ist sehr vielfältig: Wir kümmern uns darum, dass es Tieren gut geht, dass Lebensmittel genießbar und Gebäude sicher sind oder Feuerwehr und Rettungsdienst kommen, wenn ihr die 112 anruft. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an die Schuleingangsuntersuchung in unserem Gesundheitsamt“, umreißt der Erste Kreisbeigeordnete die Arbeitsbereiche der Verwaltung. „Außerdem sorgen wir im Kreis etwa für unsere 38 Schulstandorte, und kümmern uns zum Beispiel um den Neubau des Kreiskrankenhauses in Alsfeld oder um knapp 300 Kilometer Kreisstraßen.“



Und während er weitere Arbeitsbereiche und Fachämter vorstellt, recken sich so langsam die ersten Hände in die Luft, neugierig starten die Viertklässler in die Fragerunde. Lieblingsverein? „Bayern, und auch ein bisschen Liverpool“. Blume und Löwe im Wappen? „Weil der Vogelsbergkreis 1972 aus dem Landkreis Lauterbach, dem Landkreis Alsfeld und der Stadt Schotten gebildet wurde. Die Wappen der beiden Vorgängerkreise – die Türkenbundlilie für Lauterbach und der Löwe für Alsfeld – finden sich im Kreiswappen wieder“, verrät Patrick Krug.



Und was mögen Sie an Ihrer Arbeit am liebsten? – „Wir arbeiten hier an ganz unterschiedlichen Themen und Menschen, die mit ihren ganz eigenen Geschichten zeigen, wie schön und vielfältig der Kreis ist. Dürfte ich mir etwas wünschen, dann würde ich mir aus genau diesem Grund viel Geld für den Vogelsbergkreis wünschen. Das könnten wir zum Beispiel in Schulen, medizinische Versorgung, Infrastruktur und vieles weitere investieren.“ Und die Hobbys? „Neben ganz viel Zeit mit meiner Familie und Freunden zu verbringen, bin ich gerne auf Reisen und lese viel“, verrät der Erste Kreisbeigeordnete. Lieblingsfarben? „Rot und Blau“. Lieblingstier? „Unsere Katzendame Emma“…



Nach rund eineinhalb Stunden recken sich so langsam immer weniger Arme in die Luft, und nach einer Stärkung mit Saft und Keksen geht es für die beiden vierten Klassen wieder auf den Weg ins Schwalmtal. „Ich wünsche euch für den anstehenden Sachkundeunterricht und das weitere Schuljahr alles Gute!“, sagt Patrick Krug und verabschiedet die rund 25 Kinder am Haupteingang der Kreisverwaltung.

(lifePR) (