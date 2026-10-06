Für 12 Stunden im Einsatz

Bis vor Kurzem war es noch ruhig auf dem Hof, den sich die DRK-Rettungswache und die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lauterbach teilen. Doch nun fahren die ersten Feuerwehrleute vor, hasten in den Stützpunkt, machen sich fertig und rücken aus. Nur wenig später – eine erste Lagemeldung zum Einsatz nur einige Straßen weiter kam gerade über Funk herein – machen sich auch die Melder in der Rettungswache bemerkbar: Die Leitstelle hat einen Rettungswagen zur Einsatzstelle beordert: Eine Person hat Gas eingeatmet und klagt über Beschwerden. Notfallsanitäter Benedikt Geiger, Rettungssanitäter Michael Döll und Landrat Dr. Jens Mischak sind schnell im Rettungswagen (RTW) und machen sich mit Blaulicht und Martinshorn auf den Weg zur Einsatzstelle. Moment. Der Landrat? Im Rettungswagen? Richtig, denn er ist als Praktikant für zwölf Stunden im Einsatz, „um mir einen ganz persönlichen Einblick in den Tagesablauf im Rettungsdienst zu verschaffen“, sagt der Landrat.



Um 7 Uhr startet er gemeinsam mit Benedikt und Michael in den 12-stündigen Dienst, bei dem er dem Rettungsdienst bei der Arbeit über die Schulter schauen wird. Vor Ort ist auch Marcel Greb, Bereichsleiter Lauterbach vom DRK Rettungsdienst Mittelhessen, der gemeinsam mit Notarzt Dr. Christian Körner und Notfallsanitäter Justus Hoppe das Team für den Tag komplettiert.



Zu Beginn ist der Dienst verhältnismäßig ruhig. Und weil der Melder glücklicherweise nicht dazwischenfunkt, bleibt etwas Zeit fürs gemeinsame Frühstück, einen Rundgang über die Wache sowie einen Blick in RTW und Notarzteinsatzfahrzeug (NEF), das an diesem Tag ebenfalls an der Lauterbacher Rettungswache stationiert ist. Dabei wird deutlich, wie viel Equipment in den Fahrzeugen steckt. Denn von EKG, Defibrillator oder dem Gerät für die automatisierte Herzdruckmassage bis hin zum Beatmungsgerät, einer Vielzahl von Medikamenten und weiterem technischen Gerät reicht das Repertoire auf RTW und NEF. „Das Equipment ist das eine, doch es braucht auch bestens ausgebildetes Personal im Rettungsdienst“, merkt der Landrat an. Und darüber, dass man darauf im Vogelsbergkreis bauen könne, herrscht große Einigkeit vor Ort. Nicht zuletzt, weil Träger und Leistungserbringer gemeinsam großen Wert auf permanente Fort- und Weiterbildung der rund 80 Mitarbeiter im Bereich Vogelsbergkreis legen. Beispielsweise ist es bei Schlaganfallpatienten nicht mehr zwingend notwendig, dass ein Notarzt vor Ort ist, um die Versorgung zu übernehmen. Auch Schmerzmittel dürften die Notfallsanitäter am Einsatzort verabreichen, heißt es im Gespräch. „Das spart Zeit und bringt Flexibilität“, merkt der Landrat an und erinnert an einen weiteren Pluspunkt: Die Telemedizin, bei der Notarzt und RTW-Besatzung per Tablet und Telefon kommunizieren und Behandlungsmaßnahmen abstimmen können.



Doch dann muss es schnell gehen: Die Leitstelle meldet eine bewusstlose Person, und gemeinsam machen sich Notarzt Dr. Körner, Notfallsanitäter Justus Hoppe und der Landrat auf den Weg zum ersten Einsatz des Tages. Wenig später alarmiert die Leitstelle den Notarzt erneut. Wieder eine bewusstlose Person, die medizinisch versorgt, stabilisiert und ins Krankenhaus transportiert wird.



Zurück auf der Rettungswache bleibt dann etwas Zeit zum Ausruhen und für das Mittagessen, bevor nachmittags ganz banale Dinge auf dem Programm stehen: Denn nach jedem Einsatz wird der RTW gründlich gereinigt und desinfiziert. Einmal pro Woche geht es darüber hinaus in die Waschstraße.



Anschließend steht dann eine kurze Besichtigung des neuen Notarzt-Standortes am Krankenhaus Eichhof an. Denn das dort seit rund drei Jahren stationierte NEF bekommt vor Ort einen neuen Stützpunkt, der ab kommendem Jahr fertiggestellt sein soll, wie Bereichsleiter Greb berichtet.



Gegen Nachmittag, das Dienstende ist bereits in Sicht, macht sich der Melder ein weiteres Mal bemerkbar – und in wenigen Sekunden ist die RTW-Besatzung startklar. Eine Person hat Gas eingeatmet und klagt über Beschwerden …



Dank für Einblick



Nach einem spannenden Tag im Rettungsdienst zieht Landrat Dr. Mischak ein sehr positives Fazit. „Ich habe heute ganz viel erleben dürfen und nehme spannende Erkenntnisse mit“, resümiert der Landrat. Denn viele Rädchen greifen im Rettungsdienst ineinander, die gut aufeinander abgestimmt sein müssen. „Fortbildung, technische Ausstattung, neue Erkenntnisse aus der Medizin, Logistik und viele weitere Faktoren spielen hier zusammen. Ein ganz großer Dienst für uns alle im Vogelsbergkreis“, unterstreicht der Landrat abschließend.

(lifePR) (