Familienwochenende im Kreisjugendheim Landenhausen
Das weitläufige Gelände des Kreisjugendheims bietet viele Möglichkeiten, die Tage abwechslungsreich zu gestalten. Sportbegeisterte können den großen Sportplatz und den angrenzenden Wald nutzen. Außerdem kann man an kreativen Angeboten und kleinen Ausflügen in der Umgebung teilnehmen.
In den Abendstunden kann man den Tag am Lagerfeuer ausklingen lassen und dabei Stockbrot backen und die gemütliche Atmosphäre genießen. Des Weiteren bieten die Innenräume ausreichend Platz, um in geselliger Runde Zeit mit Brett- oder Kartenspielen zu verbringen.
Ein Rahmenprogramm ist organisiert, allerdings ist auch genug Platz für eigene Ideen und spontane Aktionen vorhanden. Es wird sowohl Kinderbetreuungszeiten als auch Angebote für die ganze Familie geben. Im Teilnahmebeitrag von 110 Euro für Erwachsene und 90 Euro für Kinder von 3 bis 17 sind Vollverpflegung, Unterkunft und Betreuung enthalten.
Das inklusive Familienwochenende richtet sich an alle Familien im Vogelsbergkreis, wobei es für Teilnehmer keine Altersbegrenzung gibt. Weitere Informationen kann man unter www.freizeiten-bildung.de oder unter 06641/977-444 erhalten. Dort kann man zusätzlich auch viele weitere Angebote finden.