Europa hautnah erleben: Jugendreise nach Straßburg
Vom 6. bis 11. Juli besuchen die Jugendlichen das Europaviertel mit EU-Parlament und Europarat, kommen mit politischen Vertretern ins Gespräch und erfahren, wie in der EU Entscheidungen getroffen werden. Neben dem politischen Programm bleibt ausreichend Zeit, Straßburgs kulturelle Vielfalt zu entdecken, das deutsch-französische Lebensgefühl zu spüren und neue Freundschaften mit Gleichaltrigen zu knüpfen.
Die Veranstaltung wird vom Sachgebiet Kinder- und Jugendbeteiligung des Vogelsberger Jugendamtes in Kooperation mit der Jugendförderung des Landkreises Gießen sowie den Jugendbildungswerken der Stadt und des Landkreises Fulda organisiert.
Weitere Informationen zur Reise, den Kosten sowie Anmeldung finden sich unter www.freizeiten-bildung.de , bei Fragen kann man sich telefonisch (06641/977432) oder per E-Mail an jugendbildungswerk@vogelsbergkreis.de wenden.