Erster Kreisbeigeordneter Patrick Krug besucht Ferienbetreuung in Schlitz

Kinder toben durch den Raum, am Tisch in der Küche nebenan werden Äpfel geschnippelt – schließlich sollen daraus später Apfeltaschen entstehen. Andere Kinder malen, basteln oder sind ganz in ihr freies Spiel vertieft. Mittendrin: der Erste Kreisbeigeordnete und Schuldezernent des Vogelsbergkreises, Patrick Krug, der sich bei seinem Besuch an der Dieffenbach Grundschule in Schlitz ein Bild von der Ferienbetreuung macht.



Gemeinsam mit Chris Gohlke, Konrektor der Schule, Matthias Röse, Leiter des Amtes für schulische Bildung und Betreuung, und Daniela Christ, zuständig für die Betreuung, lässt sich Krug von der Leiterin der Betreuung, Maria Mentz, durch die Räumlichkeiten führen und erklären, wie die Betreuung in den Herbstferien gestaltet wird.



„Es ist schön, heute einmal unmittelbar zu erleben, wie die Ferienbetreuung hier funktioniert“, sagt Krug. „Man sieht sofort: Die Kinder haben einen Ort, an dem sie gemeinsam spielen, kreativ sein und eine gute Zeit verbringen können.“



In der zweiten Woche der Herbstferien waren 14 Kinder für das Angebot angemeldet. Zum Vergleich: Während der Schulzeit werden rund 140 Kinder über den Tag verteilt in der Betreuung versorgt. „Jetzt ist es natürlich viel ruhiger und das Arbeiten ist ein ganz anderes“, berichtet Leiterin Maria Mentz. „Viel Spaß miteinander haben wir aber so oder so eigentlich immer.“



Sowohl zu Schul- als auch zu Ferienzeiten gibt es einen festen Rahmen, ohne dass der Tag zu eng durchgetaktet ist. „Wir bereiten jeden Tag gemeinsam einen Nachtisch zu, bieten Kreativangebote an, aber auch immer ausreichend Zeit für freies Spiel“, sagt Mentz. Je nach Interesse, können die Kinder basteln, malen, gemeinsam spielen oder bei der Zubereitung des Nachtischs mithelfen.



„Uns ist wichtig, dass die Kinder gerne hierherkommen und sich wohlfühlen“, erklärt Mentz. „Deshalb gehört neben den Angeboten auch ganz viel freie Zeit dazu. Die Kinder können selbst entscheiden, womit sie sich beschäftigen möchten.“



Für Patrick Krug ist genau diese Mischung ein wichtiger Bestandteil einer gelungenen Ferienbetreuung. „Kinder brauchen Raum für ihre eigenen Ideen, es muss nicht jede Minute verplant sein. Gerade das freie Spielen und das gemeinsame Tun sind wichtige Erfahrungen“, betont der Schuldezernent. „Zudem ist eine verlässliche Ferienbetreuung für Eltern eine große Unterstützung, um Familien und Beruf unter einen Hut zu bekommen.“



Seit diesem Jahr gibt es eine Neuerung, die Familien mehr Flexibilität bei der Organisation der Ferienbetreuung ermöglicht: Bietet die eigene Grundschule in einer Ferienzeit keine Betreuung an, können Eltern ihre Kinder auch an einer anderen Grundschule im Vogelsbergkreis für die Ferienbetreuung anmelden.



„Wir wissen, dass Familien in den Ferien auf verlässliche Betreuungsmöglichkeiten angewiesen sind“, sagt Krug. „Mit der Möglichkeit, bei Bedarf auch ein Angebot an einer anderen Grundschule zu nutzen, wollen wir berufstätige Eltern weiter unterstützen, damit sie Familie und Beruf gut miteinander kombinieren können.“



Die Anmeldung zur Ferienbetreuung erfolgt über das Portal des Vogelsbergkreises unter vogelsbergkreis.feripro.de.



„Es sind oft die kleinen Dinge, die zeigen, ob ein Betreuungsangebot funktioniert: Kinder, die miteinander lachen, die gemeinsam Spaß haben, sich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anvertrauen und, die sich hier offensichtlich wohlfühlen. Genau das habe ich heute erlebt“, sagt der Erste Kreisbeigeordnete Patrick Krug abschließend.

(lifePR) (