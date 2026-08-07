Erlebnistour zu Braunkehlchen und Wiesenpieper

Erlebnistour in die Lebensräume von Braunkehlchen, Wiesenpieper und Co.: Am 31. August bietet sich die Gelegenheit, einen der besten Lebensräume dieser einzigartigen heimischen Wiesenbrüter zu erkunden. Die Vögel, die seit Jahren erfolgreich im Vogelsberg ihre Jungen aufziehen, sind im Begriff, wieder Richtung Süden zu ziehen, und rasten besonders gerne in den Wiesen und Weiden rund um Grebenhain.



Der Rundgang startet am Montag, 31. August um 17.30 Uhr an der Feierscheune in Bermuthshain. Ulla Heckert und Joachim Schönfeld vom Amt für Wirtschaft und den ländlichen Raum des Vogelsbergkreises informieren über die Vogelarten und Maßnahmen zu ihrem Schutz. Die Strecke verläuft auf Feldwegen und ist rund drei Kilometer lang. Weitere Experten vom Regierungspräsidium Gießen, vom Naturschutzgroßprojekt und vom Forstamt Schotten nehmen an der Tour teil.



Das sperlingskleine Braunkehlchen hat eine orangefarbene Brust und einen auffälligen hellen Streifen über den Augen. Der Wiesenpieper ist eher dezent braun-grau gefärbt und ist etwas größer. Beide Arten, die gut auf Weidezaunpfosten oder Stängeln zu beobachten sind, sind sehr selten geworden, aber in den Grünlandflächen bei Grebenhain finden sie ideale Bedingungen. „Das ist das Ergebnis der guten gemeinsamen Arbeit von heimischen Landwirten, Naturschützern, der Abteilung Landschaftspflege beim Landwirtschaftsamt und dem Naturschutzgroßprojekt“, heißt es in der Meldung des Amtes.



Wer die kleinen braunen Vögel und vieles andere in den grünen Wiesen entdecken und mehr über sie erfahren möchte, ist eingeladen zu dem Rundgang. Anschließend gibt es die Möglichkeit zu Gesprächen bei einem kleinen Imbiss an der Feierscheune.



Informationen gibt es bei Ulla Heckert, Sachgebiet Landschaftspflege beim Amt für Wirtschaft und den ländlichen Raum, 06641/9773543, ulla.heckert@vogelsbergkreis.de

(lifePR) (