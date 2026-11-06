Englisch-Kurs zur Mittagszeit

Am Flughafen nach dem richtigen Gate fragen, technische Zeichnungen mit den Kollegen aus Schweden durchsprechen oder an Online-Meetings mit der US-Zentrale in Wisconsin teilnehmen: Seit etwa sechs Jahren werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BW Converting GmbH in einer kleinen Lerngruppe gezielt darauf vorbereitet. Und zwar von Carol Schneider, Muttersprachlerin und Dozentin bei der vhs des Vogelsbergkreises. An einem Herbstnachmittag ist Monika Schenker, Fachbereichsleitung Fremdsprachen und Gesundheit in der Volkshochschule, am Standort in der Altebergstraße zu Gast, um gemeinsam mit dem Kurs auf die Erfahrungen aus den zurückliegenden Jahren zu blicken.



Heike Deuchert aus der Buchhaltung, Michael Biedebach aus der Produktion und Wolfgang Böhm, Betriebsleiter am Standort in Lauterbach, haben den Sprachkurs gemeinsam mit Dozentin Carol Schneider gerade beendet. Das gehört zum Alltag, denn das Unternehmen – vielen unter dem Namen Ahlbrandt System GmbH bekannt – gehört seit einigen Jahren zu einem amerikanischen Konzern. „Von der E-Mail über die Buchhaltung bis hin zu Unterlagen in der Produktion: Englisch brauchen wir fast überall. Auch wenn wir mit unseren Partnerstandorten beispielsweise in Schweden, Italien oder Japan zusammenarbeiten“, führt Betriebsleiter Böhm aus. Solide sprachliche Fähigkeiten sorgen dann für Sicherheit, „und schon früh hat die Führung den Bedarf an Sprachkursen erkannt“, ergänzt er.



Entwicklung zu einem besonderen Kurs



Erste Kontakte zur vhs des Vogelsbergkreises gab es 2020, wie Fachbereichsleiterin Monika Schenker ausführt. Kurze Zeit später startete dann die sogenannte „Auftragsmaßnahme“ und der Kurs für die Mitarbeiter begann. Seither ist in der Gruppe ein ganz besonderes Verhältnis entstanden. „Denn es braucht Mut, um eine fremde Sprache zu erlernen und zu sprechen“, merkt die Kursleiterin an. Schlechte Erfahrungen – etwa aus der Schulzeit – können da zum Problem werden. „Umso schöner ist es, wenn wir hier gemeinsam vertrauensvoll üben können“, sagt Carol Schneider.



Neben Vokabeltraining, Alltagskonversation und Lektionen mit speziellen Business-English-Lehrwerken ist auch die Vorbereitung auf spezielle berufliche Herausforderungen möglich. „Steht etwa eine Geschäftsreise in die USA an, trainieren wir verschiedene Szenarien, die uns auf der Reise begegnen können“, berichten die Kursteilnehmer. Dann geht es in kleinen Rollenspielen etwa um den Flug, das Einchecken im Hotel oder das Gespräch beim gemeinsamen Abendessen.



„Das Schöne am Kurs ist, dass man nicht abends nochmal los muss und man ihn so sehr gut in den Alltag einbauen kann“, sagt Kursteilnehmer Michael Biedebach und seine Kollegin Heike Deuchert ergänzt: „Man hängt dann eben nachmittags eine Stunde dran.“ Beim besonderen Zusammenhalt im Kurs mache man das gerne. Ganz besonders spüre man über die Jahre hinweg, wie man immer sicherer werde. Ein Punkt, den auch die Kursleiterin in ihrer Zeit bemerkt hat: „Alle haben eine wirklich schöne Entwicklung genommen. Das über die Jahre hinweg beobachten zu können, ist wirklich toll.“ Und das mit der sprachlichen Sicherheit gewonnene Selbstvertrauen wirkt sich im Job und auf das Bild vom Unternehmen sehr positiv aus, darüber sind sich die Gesprächsteilnehmer einig.



Auftragsmaßnahme als Chance für Unternehmen



Ein Punkt, den Monika Schenker im Gespräch gerne aufgreift. Unterstreicht er doch, wie vielfältig das Angebot der vhs ist. Denn in enger Abstimmung mit Unternehmen oder Institutionen bietet sie die sogenannten Auftragsmaßnahmen an. „Dabei können wir ganz flexibel auf die Bedarfe eingehen, speziell zugeschnittene Sprachkurse anbieten, Mitarbeiter gezielt in Office-Anwendungen schulen oder etwa das Gesundheitsmanagement im Unternehmen mit Kursinhalten begleiten“, sagt die Fachbereichsleiterin.



Am Unternehmensstandort in Lauterbach ist das seit Jahren bekannt – und das Fazit zum Sprachkurs seit rund sechs Jahren ein ausgesprochen positives. „Die Zeichen stehen sehr gut, dass wir auch in Zukunft auf die Zusammenarbeit mit der vhs setzen werden“, merkt Betriebsleiter Böhm abschließend an.

(lifePR) (