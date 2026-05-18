Ihre Arbeitsweise - ein Vorbild an Gründlichkeit und Zuverlässigkeit. Ihre fachliche Expertise – weit über die Kreisgrenzen hinaus anerkannt. Sie selbst – eine Stütze des Kommunalen Jobcenters. So beschreibt Landrat Dr. Jens Mischak die Lauterbacherin Brigitte Scheibel, die mehr als 20 Jahre beim Vogelsbergkreis tätig war und nun in den Ruhestand verabschiedet wurde.



Von Haus aus ist Brigitte Scheibel Rechtsanwalts- und Notargehilfin, wenige Jahre nach der Ausbildung übernahm sie bereits die Büroleitung, später war sie selbstständig tätig im Bereich EDV-Betreuung und absolvierte schließlich noch eine Ausbildung zur Versicherungskauffrau und arbeitete in einer Agentur. Der Weg führte weiter über die Job-Agentur Lauterbach zum Vogelsbergkreis. Zunächst war Brigitte Scheibel Arbeitsvermittlerin und beriet Langzeitarbeitslose, dann wechselte sie als Fachkoordinatorin in den Fachdienst Finanzen und Controlling und arbeitete ebenso im Bereich Risikomanagement mit.



„Das Verständnis von Service ist Ihnen vertraut“, sagt Landrat Dr. Mischak mit Blick auf Scheibels vielfältige Tätigkeiten. „Für uns als Verwaltung ist es immer wichtig, dass wir Mitarbeiter haben, die unsere Kunden gut betreuen und nach pragmatischen Lösungen suchen.“ Dieses Service- und Dienstleistungsverständnis zeigte sie auch im Umgang mit den Kollegen. Bei Fragen rund um das Anwenderprogramm war sie stets Ansprechpartnerin. Ihr Fachwissen war nicht nur im Vogelsberg, sondern darüber hinaus gewünscht.



„Rückblickend war der Arbeitsalltag geprägt von Herausforderungen und Projekten – im SGB II ist es Dank der vielen Änderungsgesetze nie langweilig geworden“, so Landrat Mischak, der Scheibel bescheinigt, wertvolle Beträge geliefert zu haben, „die zum Gelingen unzähliger Projekte und Arbeitsschwerpunkten beitrugen“.



Erster Kreisbeigeordneter und Sozialdezernent Patrick Krug bedankt sich ebenfalls für das Engagement und die geleistete Arbeit in mehr als 20 Jahren für den Vogelsbergkreis. Er unterstreicht die Bedeutung des Fachcontrollings: „Das ist ein ganz entscheidender Beitrag für unsere Mitarbeiter in der KVA, damit sie ihr Ziel erreichen: Nämlich Menschen wieder in Arbeit bringen“, sagt Krug.



Amtsleiter Rene Lippert lobt, dass sich Brigitte Scheibel „unheimlich viel Wissen“ über das Anwenderprogramm angeeignet und an die Kollegen weitergegeben hat. Und sie hat „unheimlich viel Energie“ in ihre Projekte gesteckt, dazu war sie immer bereit, unterstreicht der Amtsleiter.



Auch Ulrich Schäfer, der Leiter des Haupt- und Personalamtes, Hans-Jürgen Röhr im Namen des Personalrates und Gleichstellungsbeauftragte Antonia Schäfer verabschieden sich von Brigitte Scheibel und wünschen ihr alles Gute für den Ruhestand.

(lifePR) (