Ein kleiner Retter

Gerade noch hat Klaus W. den entscheidenden Pass gegeben, plötzlich bricht er mitten in der Sporthalle zusammen. Jetzt muss alles ganz schnell gehen, seine Sportfreunde beginnen mit der Herzmassage und holen den externen Defibrillator, der seit wenigen Wochen außen an der Sporthalle hängt. Zum Glück: Dank des kleinen Geräts können sie Klaus W. retten. Diese Szene ist natürlich nur fiktiv – aber sie zeigt, wie wichtig diese Laiendefibrillatoren sind, die heute schon an einigen öffentlichen Gebäuden im Kreis hängen. Und es sollen noch mehr werden.



Das hat der Kreistag gerade am Montag in seiner Sitzung in Lauterbach beschlossen. Jetzt wird geprüft, an welchen kreiseigenen Gebäuden weitere Defis installiert werden können. Priorität sollen dabei die stark frequentierten Sportstätten haben.



Ausgestattet mit einem Defi ist jetzt auch die Volkshochschule in Alsfeld. „Die Anregung kam aus dem Team selbst“, erzählt vhs-Leiterin Kirsten Wegwerth. Im Gespräch mit Erstem Kreisbeigeordnetem Patrick Krug weist sie darauf hin, dass die Seminarräume am Standort in Alsfeld täglich von 8 Uhr bis teilweise 22 Uhr am Abend belegt sind. Auch an den Wochenenden werden dort Kurse gegeben. „Sollte einmal etwas passieren, haben die Kursleitungen und die Teilnehmer schnell Zugriff auf den Defibrillator und somit Unterstützung in einer Notsituation“, unterstreicht Wegwerth.



Betrieb ist auch in der benachbarten Sporthalle, viele Vereine nutzen sie im Laufe der Woche, „auch deren Mitglieder haben jetzt im Notfall einen schnellen Zugriff auf den Defibrillator“, betont Erster Kreisbeigeordneter Patrick Krug und ergänzt: „Natürlich steht der Defibrillator auch allen Bürgern zur Verfügung, daher befindet er sich auch im Außenbereich des vhs-Gebäudes.“



Den an der Volkshochschule installierte Defibrillator hat übrigens die Björn Steiger Stiftung zur Verfügung gestellt. Diese Stiftung setzt sich seit mehr als 50 Jahren für die Verbesserung der Notfallhilfe einsetzt

(lifePR) (