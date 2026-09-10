Ein gutes und sicheres Gefühl

Allzeit sicher unterwegs: Mit einem guten Gefühl auf ihr E-Bike oder Pedelec steigen, können nun die 20 Best Ager, die an einem Fahrradtraining in Ruppertenrod teilgenommen haben. Das wiederum hat Dominic Günther, der Bewegungskoordinator des Vogelsbergkreises, veranstaltet. Nicht zum ersten Mal übrigens, schon im vergangenen Jahr gab es ein solches Angebot – damals in Lauterbach mit einer Riesen-Resonanz.



Und auch in Mücke war die Nachfrage sehr, sehr groß. Zwei Kurse bot die vom ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) beauftragte Firma an, insgesamt konnten somit 20 Fahrradfahrer ab 55 Jahre am Fahrsicherheitstraining teilnehmen. „Mit einem solchen Training wollen wir die Sicherheit im Umgang mit E-Bike oder Pedelec erhöhen“, schildert Dominic Günther den Hintergrund. Denn: „Immer wieder kommt es zu Unfällen und Stürzen mit dem E-Bike, da wollen wir vorbeugen, schließlich bietet das Fahrradfahren viele Vorteile – gerade auch für ältere Menschen“, so Günther. „Das Fahren trainiert Herz und Lunge, baut Muskulatur auf und fördert das Gleichgewicht.“



Im Sicherheitskurs ging es um Theorie und ganz viel Praxis. Zunächst einmal wurde die Ausrüstung unter die Lupe genommen, auch die Fahrradtechnik wurde erklärt. Besprochen wurden die Straßenverkehrsordnung und Verkehrsregeln aus Sicht von Fahrradfahrer. In der Praxis wurden verschiedene Übungen durchgeführt, „denn ein E-Bike ist schwerer als ein herkömmliches Fahrrad und auch das Anfahren oder Anhalten mit Antrieb gestaltet sich schwieriger“, so Bewegungskoordinator Dominic Günther. Deshalb übte die Gruppe unter anderem verschiedene Bremsszenarien, das Losfahren, das Anfahren am Berg, den Umgang mit dem Gegenverkehr und das Anhalten und Absteigen.



Der positive Effekt: Schon nach kurzer Zeit fühlten sich die Teilnehmer viel sicherer beim Fahren, „somit können sie künftig auch vermeintlich schwierigere Situationen im Alltag besser bewältigen“, freute sich Günther über den sichtbaren Erfolg und kündigt schon gleich das nächste Angebot an: Im nächsten Frühjahr wird der Kurs in Alsfeld durchgeführt.



Unterstützt wird die Aktion zudem vom Beauftragten für Senioren und Inklusion des Vogelsbergkreises, Hans-Jürgen Schäfer.

(lifePR) (