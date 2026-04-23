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Ein Tag, der Türen öffnet: Erster Kreisbeigeordneter Patrick Krug begrüßt Kinder und Jugendliche in der Kreisverwaltung

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
„Dein Tag, dein Weg!“ – So lautet in diesem Jahr das bundesweite Motto des Girls‘- and Boys‘-Day, der es Schülerinnen und Schülern ermöglicht, einen Blick in die Berufswelt zu werfen. „Es ist ein Tag, an dem man Türen öffnen kann, und wir freuen uns, dass knapp 20 junge Menschen genau das bei uns in der Kreisverwaltung tun“, sagt der Erste Kreisbeigeordnete Patrick Krug, der die Kinder und Jugendlichen offiziell beim Vogelsbergkreis begrüßt.

Am Girls‘- und Boys‘-Day stehen Türen ganz verschiedener Fachämter offen. Von Ordnungs- und Straßenverkehrsangelegenheiten über Veterinärwesen und Finanzen, bis hin zu Schulverwaltung oder Themen aus Gefahrenabwehr-, Haupt-, Hochbau-, Jugend- und Sozialamt reicht das Spektrum.

Die Schülerinnen und Schüler aus der Region nutzen die Gelegenheit, um in fast allen Fachämtern spannende Eindrücke zu sammeln und zu erfahren, wie vielfältig die Verwaltung ist. „Ich bin mir sicher, dass ihr Neues und ganz viele Impulse mit nach Hause nehmt“, sagt der Erste Kreisbeigeordnete. „Und vielleicht sieht man den ein oder die andere später mal wieder. Denn im öffentlichen Dienst warten unzählige Karrieremöglichkeiten auf euch“, fügt der Erste Kreisbeigeordnete abschließend an. 

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