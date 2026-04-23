Ein Tag, der Türen öffnet: Erster Kreisbeigeordneter Patrick Krug begrüßt Kinder und Jugendliche in der Kreisverwaltung
Am Girls‘- und Boys‘-Day stehen Türen ganz verschiedener Fachämter offen. Von Ordnungs- und Straßenverkehrsangelegenheiten über Veterinärwesen und Finanzen, bis hin zu Schulverwaltung oder Themen aus Gefahrenabwehr-, Haupt-, Hochbau-, Jugend- und Sozialamt reicht das Spektrum.
Die Schülerinnen und Schüler aus der Region nutzen die Gelegenheit, um in fast allen Fachämtern spannende Eindrücke zu sammeln und zu erfahren, wie vielfältig die Verwaltung ist. „Ich bin mir sicher, dass ihr Neues und ganz viele Impulse mit nach Hause nehmt“, sagt der Erste Kreisbeigeordnete. „Und vielleicht sieht man den ein oder die andere später mal wieder. Denn im öffentlichen Dienst warten unzählige Karrieremöglichkeiten auf euch“, fügt der Erste Kreisbeigeordnete abschließend an.